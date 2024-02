Ministério da Saúde envia mais uma remessa de vacina contra a dengue

Imunizante contra a dengue / Fiocruz

O Governo do Estado, por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde) deve receber do Ministério da Saúde neste sábado (10), 69.570 doses de vacina contra a dengue que deverá atender 76 municípios do Estado.

Segundo a programação de entrega do Ministério da Saúde, as remessas do imunizante virão em dois voos comerciais, sendo a primeira com 42.740 doses e a segunda com 26.830 doses que chegarão no Aeroporto Internacional de Campo Grande.

Os imunizantes estão previstos para chegarem à sede da Coordenadoria de Imunização da SES entre 11 horas às 12 horas e a distribuição para os 76 municípios contemplados às 13 horas.

A nova remessa de 26.830 enviada pelo Ministério da Saúde irá atender às duas macrorregiões de saúde de Dourados e Três Lagoas:

Macrorregião de Dourados, com exceção do município de Dourados que já foi contemplado com outra estratégia. Recebem os seguintes municípios:

Caarapó (936 doses), Deodápolis (369), Douradina (172), Fátima do Sul (495), Glória de Dourados (259), Itaporã (793), Jateí (108), Laguna Carapã (231), Rio Brilhante (1.198), Vicentina (153), Eldorado (324), Iguatemi (410), Itaquiraí (575), Japorã (396), Juti (246), Mundo Novo (546), Naviraí (1.466), Anaurilândia (197), Angélica (298), Batayporã (273), Ivinhema (730), Nova Andradina (1.355), Novo Horizonte do Sul (129), Taquarussu (102), Amambai (1.355), Antônio João (313), Aral Moreira (395), Coronel Sapucaia (523), Paranhos (602), Ponta Porã (2.859), Sete Quedas (320) e Tacuru (379).

Macrorregião de Três Lagoas:

Aparecida do Taboado (707), Cassilândia (497), Inocência (209), Paranaíba (1.025), Água Clara (572), Bataguassu (675), Brasilândia (306), Santa Rita do Pardo (206), Selvíria (225) e Três Lagoas (3.896).

Macrorregião de Campo Grande irá receber 42.720, considerando que houve uma acréscimo de doses pelo Ministério da Saúde em relação ao divulgado nesta sexta-feira (9).

Campo Grande (24.639 doses), Costa Rica (771), São Gabriel do Oeste (834), Maracaju (1.223), Jardim (731), Coxim (929), Guia Lopes da Laguna (297), Sidrolândia (1.435), Pedro Gomes (182), Chapadão do Sul (945), Rochedo (156), Anastácio (739), Camapuã (338), Bonito (715), Figueirão (108), Nova Alvorada do Sul (764), Aquidauana (1.460), Jaraguari (209), Miranda (883), Dois Irmãos do Buriti (338), Sonora (434), Ribas do Rio Pardo (746) Alcinópolis (115), Caracol (149), Corguinho (161), Bela Vista (683), Rio Verde de Mato Grosso (549), Paraíso das Águas (184), Terenos (506), Rio Negro (129), Nioaque (390), Porto Murtinho (463), Bodoquena (269) e Bandeirantes (221).

Macrorregião de Corumbá que são os municípios de Corumbá e Ladário serão contemplados em uma segunda estratégia do Ministério da Saúde, após o envio de novas remessas de vacina.

A distribuição das doses pelo Ministério da Saúde aos municípios foi determinada com base em três critérios principais: o ranqueamento das regiões de saúde e municípios, o quantitativo necessário de doses para a população-alvo conforme a disponibilidade (prevista pelo fabricante) e o cálculo do total de doses a serem entregues em uma única remessa ao município.

Público-Alvo

O público-alvo nesse primeiro momento serão crianças e adolescentes de 10 e 11 anos, faixa etária que concentra o maior número de hospitalização por dengue, dentro do quadro de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos. O esquema vacinal será composto por duas doses com intervalo de três meses entre as doses.

A recomendação é que a vacinação seja iniciada pela administração de D1. As demais doses para D2 serão enviadas posteriormente considerando o intervalo recomendado de 3 meses entre as doses.

Retirada de doses

A Coordenadoria de Imunização da SES fará plantão para a entrega dos imunizantes para os 76 municípios contemplados neste sábado (10), das 13 às 16 horas.

Para aqueles que não puderem buscar os imunizantes nesse sábado (10), será necessário entrar em contato com a gerência de Imunização da SES e agendar a retirada do imunizante durante o período do feriado de Carnaval. Do dia 11 de fevereiro até o dia 13 de fevereiro a retirada acontece das 8h às 11h e das 13h às 16h, mediante agendamento. No dia 14 de fevereiro, a retirada acontece somente no período da tarde, das 14h às 16h.

A SES reitera que a estratégia de vacinação do Ministério da Saúde pode sofrer alteração ao longo campanha de vacinação.