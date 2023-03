Ministério da Saúde visita MS e reforça enfrentamento contra mosquito Aedes aegypti

Equipes do Ministério da saúde visita Mato Grosso do Sul para debater ações de enfrentamento contra rboviroses, em especial a Dengue e a Chikungunya. Conforme a SES (Secretaria de Estado de Saúde), a agenda segue até a próxima sexta-feira (24) onde técnicos farão visita técnica ao município de Ponta Porã para acompanhar o fluxo de casos de Chikungunya na região de fronteira.

“Nós temos acompanhado de perto a evolução de casos de Dengue e Chikungunya, principalmente, na região de fronteira. Nos últimos anos, nós temos avançado muito nas ações de enfrentamento das arboviroses. Essa troca de experiência com os técnicos do Ministério da Saúde é de extrema importância, pois nos ajudará a encontrar novas medidas preventivas para o enfrentamento das arboviroses em nosso Estado”, disse a secretaria-adjunta da SES, Crhistinne Maymone.

Na quinta-feira (23), a equipe do Ministério da Saúde, juntamente com o médico infectologista André Siqueira – responsável técnico da Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde - fará capacitação com equipes dos 79 municípios do Estado. Na agenda, está prevista a participação na CIB (Comissão Intergestores Bipartite), que reúne os 79 secretários municipais de saúde, e a discussão sobre o Plano de Contingência do Estado e dos Municípios.

Segundo a gerente de Doenças Endêmicas da SES, Jéssica Klener, a equipe técnica do Ministério da Saúde participou de uma reunião na manhã desta segunda-feira (24) na sede da SES, onde foi apresentado um quadro situacional da Dengue e da Chikungunya no Estado. “Agora à tarde, faremos visitas técnicas em alguns pontos de Campo Grande. Amanhã (21), a equipe seguirá para Ponta Porã onde ficarão por dois dias no município”.