Miranda adota novas diretrizes do Novembro Azul com foco na prevenção

Capacitação dos servidores de Miranda / Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde de Miranda deu início, nesta segunda-feira (4), às ações da campanha Novembro Azul 2025, com uma capacitação voltada aos ACS (Agentes Comunitários de Saúde). O encontro, realizado no plenário da Câmara Municipal, apresentou as novas diretrizes da campanha, que neste ano tem como tema central “Prevenção de Violências e Acidentes”.

A abertura contou com a presença da secretária de Saúde, Kellen Medeiros Venciguer, e do coordenador da Atenção Primária à Saúde, Dalton Wagner, que ressaltaram a importância da atualização técnica das equipes para fortalecer as ações de promoção da saúde do homem no município.

A palestra foi conduzida pelo Dr. André, que destacou o papel da Atenção Primária à Saúde como principal porta de entrada para o cuidado integral, além da relevância dos agentes comunitários na sensibilização da população masculina sobre a prevenção e o autocuidado.

Segundo o especialista, a proposta deste ano busca ampliar o olhar sobre o impacto das masculinidades e incentivar uma cultura de cuidado contínuo, que vá além do mês de novembro.

Durante a capacitação, foi apresentado o Plano de Ação para Homens em Situação de Violência, estruturado em cinco eixos principais:

Acolhimento com escuta qualificada e abordagem sensível;

Registro e notificação de casos suspeitos ou confirmados;

Definição de condutas e cuidados específicos;

Encaminhamento e articulação com a rede de proteção integral;

Prevenção e promoção por meio de ações educativas voltadas à saúde e à cultura de paz.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!