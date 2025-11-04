Acessibilidade

04 de Novembro de 2025 • 22:32

Saúde

Miranda adota novas diretrizes do Novembro Azul com foco na prevenção

Capacitação para agentes de saúde abordou violências, acidentes e o cuidado integral do homem

Redação

Publicado em 04/11/2025 às 18:09

Capacitação dos servidores de Miranda / Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde de Miranda deu início, nesta segunda-feira (4), às ações da campanha Novembro Azul 2025, com uma capacitação voltada aos ACS (Agentes Comunitários de Saúde). O encontro, realizado no plenário da Câmara Municipal, apresentou as novas diretrizes da campanha, que neste ano tem como tema central “Prevenção de Violências e Acidentes”.

A abertura contou com a presença da secretária de Saúde, Kellen Medeiros Venciguer, e do coordenador da Atenção Primária à Saúde, Dalton Wagner, que ressaltaram a importância da atualização técnica das equipes para fortalecer as ações de promoção da saúde do homem no município.

A palestra foi conduzida pelo Dr. André, que destacou o papel da Atenção Primária à Saúde como principal porta de entrada para o cuidado integral, além da relevância dos agentes comunitários na sensibilização da população masculina sobre a prevenção e o autocuidado.

Segundo o especialista, a proposta deste ano busca ampliar o olhar sobre o impacto das masculinidades e incentivar uma cultura de cuidado contínuo, que vá além do mês de novembro.

Durante a capacitação, foi apresentado o Plano de Ação para Homens em Situação de Violência, estruturado em cinco eixos principais:

  • Acolhimento com escuta qualificada e abordagem sensível;
  • Registro e notificação de casos suspeitos ou confirmados;
  • Definição de condutas e cuidados específicos;
  • Encaminhamento e articulação com a rede de proteção integral;
  • Prevenção e promoção por meio de ações educativas voltadas à saúde e à cultura de paz.

