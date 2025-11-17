Acessibilidade

17 de Novembro de 2025 • 19:22

Saúde

Miranda amplia atendimento do Novembro Azul com horário exclusivo aos homens

Ação oferece consultas, testes rápidos e vacinação à noite na ESF

Redação

Publicado em 17/11/2025 às 14:55

Vacinação permanece em unidades de saúde / Foto: Clóvis Neto/PMC

A campanha Novembro Azul em Miranda contará com atendimento em horário estendido voltado exclusivamente à saúde do homem. Até quarta-feira, das 17h às 20h, as equipes de saúde realizarão consultas, vacinação, testes rápidos e orientações de prevenção.

As ações serão realizadas na ESF Deidâmia B. Albuquerque, região Beira Rio, nas seguintes datas:

  • Terça-feira (18)
  • Quarta-feira (19)

A Secretaria de Saúde reforça que o horário especial é dedicado apenas ao público masculino, facilitando o acesso de quem não consegue buscar atendimento durante o expediente regular.

Deixe a sua opinião

