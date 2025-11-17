Miranda amplia atendimento do Novembro Azul com horário exclusivo aos homens

Vacinação permanece em unidades de saúde / Foto: Clóvis Neto/PMC

A campanha Novembro Azul em Miranda contará com atendimento em horário estendido voltado exclusivamente à saúde do homem. Até quarta-feira, das 17h às 20h, as equipes de saúde realizarão consultas, vacinação, testes rápidos e orientações de prevenção.

As ações serão realizadas na ESF Deidâmia B. Albuquerque, região Beira Rio, nas seguintes datas:

Terça-feira (18)

Quarta-feira (19)

A Secretaria de Saúde reforça que o horário especial é dedicado apenas ao público masculino, facilitando o acesso de quem não consegue buscar atendimento durante o expediente regular.

