Miranda realiza campanha de vacinação antirrábica em cães e gatos

Ação acontece no sábado (27) em escolas e UBS do município
A raiva é uma doença viral grave, com alta letalidade / Ilustrativa
A Prefeitura de Miranda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, promove neste sábado (27) a campanha de vacinação contra a raiva para cães e gatos. A imunização será realizada das 08h às 16h.
Os pontos de vacinação são a Escola Estanislau Bossay, a Escola Maria do Rosário e a UBS Aldo Bongiovani. Podem receber a vacina animais a partir de 3 meses de idade. Animais doentes não devem ser vacinados no dia da aplicação.
A raiva é uma doença viral grave, com alta letalidade, que pode ser transmitida aos seres humanos. A vacinação é a forma mais eficaz de prevenção, protegendo tanto os animais quanto a comunidade.
