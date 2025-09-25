Miranda realiza campanha de vacinação antirrábica em cães e gatos

A raiva é uma doença viral grave, com alta letalidade / Ilustrativa

A Prefeitura de Miranda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, promove neste sábado (27) a campanha de vacinação contra a raiva para cães e gatos. A imunização será realizada das 08h às 16h.

Os pontos de vacinação são a Escola Estanislau Bossay, a Escola Maria do Rosário e a UBS Aldo Bongiovani. Podem receber a vacina animais a partir de 3 meses de idade. Animais doentes não devem ser vacinados no dia da aplicação.

A raiva é uma doença viral grave, com alta letalidade, que pode ser transmitida aos seres humanos. A vacinação é a forma mais eficaz de prevenção, protegendo tanto os animais quanto a comunidade.

