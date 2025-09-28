Miranda vacina mais de 500 animais na campanha anti-rábica

Em um único dia, 436 cães e 110 gatos foram imunizados em três pontos da cidade
Campanha realizada no sábado / Divulgação
A Secretaria Municipal de Saúde de Miranda vacinou 546 animais durante a Campanha de Vacinação Anti-Rábica realizada no sábado (27). A ação aconteceu em três pontos estratégicos da cidade.
Na Escola Maria do Rosário, foram imunizados 168 cães e 52 gatos; na Escola Estanislau Bossay, 100 cães e 21 gatos; e na UBS Aldo Bongiovani, 168 cães e 37 gatos. Ao todo, 436 cães e 110 gatos receberam a dose que protege contra a raiva.
A secretária municipal de Saúde, Kellen Venciguer, ressaltou que o resultado é reflexo do empenho das equipes e da participação dos tutores.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Saúde
Casos de dengue apresentam queda em Aquidauana
Mortes por dengue sobe para 17 em Mato Grosso do Sul
Boletim aponta casos de dengue e Chikungunya em Aquidauana
Trânsito
A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros de Aquidauana
Clima
O céu permanecerá com poucas nuvens durante a manhã, tarde e noite
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS