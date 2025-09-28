Miranda vacina mais de 500 animais na campanha anti-rábica

Campanha realizada no sábado / Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde de Miranda vacinou 546 animais durante a Campanha de Vacinação Anti-Rábica realizada no sábado (27). A ação aconteceu em três pontos estratégicos da cidade.

Na Escola Maria do Rosário, foram imunizados 168 cães e 52 gatos; na Escola Estanislau Bossay, 100 cães e 21 gatos; e na UBS Aldo Bongiovani, 168 cães e 37 gatos. Ao todo, 436 cães e 110 gatos receberam a dose que protege contra a raiva.

A secretária municipal de Saúde, Kellen Venciguer, ressaltou que o resultado é reflexo do empenho das equipes e da participação dos tutores.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!



