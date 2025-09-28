Acessibilidade

28 de Setembro de 2025 • 09:50

Saúde

Miranda vacina mais de 500 animais na campanha anti-rábica

Em um único dia, 436 cães e 110 gatos foram imunizados em três pontos da cidade

Redação

Publicado em 28/09/2025 às 07:57

Campanha realizada no sábado / Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde de Miranda vacinou 546 animais durante a Campanha de Vacinação Anti-Rábica realizada no sábado (27). A ação aconteceu em três pontos estratégicos da cidade.

Na Escola Maria do Rosário, foram imunizados 168 cães e 52 gatos; na Escola Estanislau Bossay, 100 cães e 21 gatos; e na UBS Aldo Bongiovani, 168 cães e 37 gatos. Ao todo, 436 cães e 110 gatos receberam a dose que protege contra a raiva.

A secretária municipal de Saúde, Kellen Venciguer, ressaltou que o resultado é reflexo do empenho das equipes e da participação dos tutores.

