Moradores que tomaram duas doses monovalente podem tomar vacina bivalente

Doses da vacina foram entregues pelo Ministério da Saúde / Foto: Álvaro Rezende/Divulgação

A SES (Secretaria Estadual de Saúde) divulgou nesta terça-feira (14) que a imunização com doses da vacina bivalentes em Mato Grosso do Sul segue os critérios pré-estabelecidos pelo Ministério da Saúde. As doses exigem que os moradores tenha toma duas doses da vacina monovalente. O critério já foi repassado às 79 coordenadorias municipais de imunização.

O Dia D da vacinação começa na quarta-feira (15) com as doses bivalentes, que nada mais são do que vacinas contra a covid-19 que protegem o corpo humano tanto da cepa original, descoberta no final de 2019, e a variante Omicron e todas as demais subvariantes oriundas dela, que apareçam no decorrer da pandemia.

Já as doses monovalentes, que são aplicadas na população sul-mato-grossense desde janeiro de 2021, são aquelas que imunizam contra apenas uma cepa do vírus. A bivalente é considerada mais adequada ao momento e para o controle da doença.

Público-alvo

Dividida em cinco fases, a vacinação começa pelos grupos prioritários que incluem pessoas com mais de 70 anos, imunosuprimidos, as que estão em instituições de longa permanência e os povos originários - indígenas, ribeirinhos, quilombolas.

"É importante ressaltar à população que para o indivíduo ser tido como apto a receber esse imunizante bivalente, ele precisa ter pelo menos duas doses da vacina monovalente. Caso você não tenha esse ciclo completo, vai ter que completá-lo para só depois, então, receber a vacina bivalente contra a covid-19", explica a coordenadora estadual de Vigilância Epidemiológica, Ana Paula Goldfinger.

Quem pode tomar?

Além dos critérios citados, a vacina bivalente vai atender pessoas de 12 anos ou mais, porém a campanha terá início com o grupo prioritário, sendo aberto posteriormente para os demais grupos. As doses que chegaram ao Estado, destinadas pelo Ministério da Saúde, já começaram a ser distribuídas aos municípios. Ao todo, a primeira remessa soma 32,4 mil doses.

Para esse terça-feira (14), são esperados do ministério a chegada de mais 209.796 doses da vacina bivalente contra a covid-19, que serão redistribuídas para os municípios, ampliando a campanha de imunização que já aplicou mais de 6 milhões de doses em dois anos de realização - o pontapé inicial foi em 18 de janeiro de 2021.