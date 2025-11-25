Acessibilidade

25 de Novembro de 2025 • 18:55

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde

MS acende alerta para risco de canetas emagrecedoras ilegais

Vigilância Sanitária reforça que produtos vendidos sem registro podem causar intoxicações e até morte

Redação

Publicado em 25/11/2025 às 16:57

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Crescimento da obesidade no Estado e venda clandestina de medicamentos na fronteira acendem preocupação sobre uso seguro e acompanhamento adequado / SES-MS

Mato Grosso do Sul tem intensificado o alerta sobre o uso de canetas “emagrecedoras” manipuladas, importadas irregularmente ou vendidas em clínicas e redes sociais. Segundo a Cvisa (Coordenação de Vigilância Sanitária Estadual), esses produtos não passam por controle de qualidade e podem conter impurezas, toxinas ou até bactérias, representando risco grave à saúde.

"Essas canetas de medicamentos importados sem registro na Anvisa não têm qualquer garantia de eficácia e segurança. É fundamental que a população busque orientação médica e evite medicamentos de origem duvidosa. A prevenção da obesidade deve estar baseada em informação, acompanhamento e hábitos saudáveis, não em promessas rápidas”, afirmou Alexandre Tutes, farmacêutico da Vigilância Sanitária Estadual. Denúncias de comercialização irregular podem ser feitas diretamente à Vigilância Sanitária Estadual.

A obesidade é uma das condições crônicas mais frequentes na Atenção Primária à Saúde em MS. O excesso de peso está associado a doenças como diabetes, hipertensão, alterações metabólicas e alguns tipos de câncer — parcela expressiva dos atendimentos do SUS no estado.

Dados do Ministério da Saúde mostram que a proporção de adultos com obesidade aumentou 72% em 13 anos no país, e MS segue a mesma tendência. Informações de 2024 do SISVAN, referentes a Mato Grosso do Sul, apontam que entre 432.773 pessoas avaliadas, 32,76% apresentavam sobrepeso, enquanto 23,06% tinham obesidade grau I, 10,36% grau II e 5,99% grau III. Apenas 25,94% estavam com IMC adequado.

Com base nesse cenário, a Secretaria de Estado de Saúde publicou em 2024 a LCSO (Linha de Cuidado do Sobrepeso e Obesidade), documento que reorganiza a rede de atenção e fortalece ações de prevenção, promoção e tratamento em todo o território sul-mato-grossense. A implantação está em andamento nos municípios, com apoio técnico e integração entre os níveis de atendimento.

De acordo com o Ministério da Saúde, as canetas “emagrecedoras” ainda não foram incorporadas ao SUS, inclusive em Mato Grosso do Sul, devido ao alto impacto financeiro.

A SES reforça que o enfrentamento da obesidade no estado passa por ações contínuas de educação alimentar, incentivo ao consumo de alimentos in natura, oferta de práticas educativas e promoção de ambientes que favoreçam escolhas mais saudáveis.

O órgão alerta que o tratamento deve ser sempre acompanhado por profissionais habilitados e baseado em diretrizes clínicas. Medicamentos sem registro, manipulados em grande escala ou vendidos sem prescrição são considerados ilegais pela Anvisa e podem causar danos severos à saúde.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Saúde

Anastácio realiza palestra sobre violência contra a mulher na Câmara

Saúde

InfoGripe aponta que SRAG cresce entre crianças em MS

Saúde

Calor extremo e umidade abaixo de 20% exigem cuidados redobrados em MS

Especialistas alertam para riscos respiratórios, desidratação e agravamento de doenças durante onda de calor e seca no Estado

Saúde

MS registra 8.299 casos confirmados de dengue

Publicidade

Cidades

Bonito decreta ponto facultativo na sexta-feira

ÚLTIMAS

Polícia

Dupla é presa em Campo Grande por mandado de prisão e estupro de vulnerável

Ações ocorreram em bairros da região oeste da capital durante operações do GOI

Turismo

Aeroporto de Bonito bate recorde e supera 60 mil passageiros em 2025

Fluxo já ultrapassa total de 2023 e 2024, mesmo com menos operações aéreas

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo