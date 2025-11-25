MS acende alerta para risco de canetas emagrecedoras ilegais

Crescimento da obesidade no Estado e venda clandestina de medicamentos na fronteira acendem preocupação sobre uso seguro e acompanhamento adequado / SES-MS

Mato Grosso do Sul tem intensificado o alerta sobre o uso de canetas “emagrecedoras” manipuladas, importadas irregularmente ou vendidas em clínicas e redes sociais. Segundo a Cvisa (Coordenação de Vigilância Sanitária Estadual), esses produtos não passam por controle de qualidade e podem conter impurezas, toxinas ou até bactérias, representando risco grave à saúde.

"Essas canetas de medicamentos importados sem registro na Anvisa não têm qualquer garantia de eficácia e segurança. É fundamental que a população busque orientação médica e evite medicamentos de origem duvidosa. A prevenção da obesidade deve estar baseada em informação, acompanhamento e hábitos saudáveis, não em promessas rápidas”, afirmou Alexandre Tutes, farmacêutico da Vigilância Sanitária Estadual. Denúncias de comercialização irregular podem ser feitas diretamente à Vigilância Sanitária Estadual.

A obesidade é uma das condições crônicas mais frequentes na Atenção Primária à Saúde em MS. O excesso de peso está associado a doenças como diabetes, hipertensão, alterações metabólicas e alguns tipos de câncer — parcela expressiva dos atendimentos do SUS no estado.

Dados do Ministério da Saúde mostram que a proporção de adultos com obesidade aumentou 72% em 13 anos no país, e MS segue a mesma tendência. Informações de 2024 do SISVAN, referentes a Mato Grosso do Sul, apontam que entre 432.773 pessoas avaliadas, 32,76% apresentavam sobrepeso, enquanto 23,06% tinham obesidade grau I, 10,36% grau II e 5,99% grau III. Apenas 25,94% estavam com IMC adequado.

Com base nesse cenário, a Secretaria de Estado de Saúde publicou em 2024 a LCSO (Linha de Cuidado do Sobrepeso e Obesidade), documento que reorganiza a rede de atenção e fortalece ações de prevenção, promoção e tratamento em todo o território sul-mato-grossense. A implantação está em andamento nos municípios, com apoio técnico e integração entre os níveis de atendimento.

De acordo com o Ministério da Saúde, as canetas “emagrecedoras” ainda não foram incorporadas ao SUS, inclusive em Mato Grosso do Sul, devido ao alto impacto financeiro.

A SES reforça que o enfrentamento da obesidade no estado passa por ações contínuas de educação alimentar, incentivo ao consumo de alimentos in natura, oferta de práticas educativas e promoção de ambientes que favoreçam escolhas mais saudáveis.

O órgão alerta que o tratamento deve ser sempre acompanhado por profissionais habilitados e baseado em diretrizes clínicas. Medicamentos sem registro, manipulados em grande escala ou vendidos sem prescrição são considerados ilegais pela Anvisa e podem causar danos severos à saúde.

