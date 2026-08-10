MS chega a 30 mortes por chikungunya e 9.832 casos confirmados neste ano

Eliminar recipientes que possam acumular água é fundamental para evitar a formação de criadouros do mosquito Aedes aegypti / Arquivo/SES/Álvaro Rezende

Mato Grosso do Sul já contabiliza 30 mortes por chikungunya em 2026. O número consta no Boletim Epidemiológico referente à 30ª semana epidemiológica, divulgado nesta segunda-feira (10) pela SES (Secretaria de Estado de Saúde).

De acordo com o levantamento, MS soma 12.579 casos prováveis da doença neste ano, dos quais 9.832 foram confirmados. Os óbitos ocorreram nos municípios de Dourados, Bonito, Jardim, Fátima do Sul, Douradina, Guia Lopes da Laguna, Itaporã, Ponta Porã e Nioaque.

O boletim também aponta 114 casos confirmados de chikungunya em gestantes.

Dengue

Em relação à dengue, Mato Grosso do Sul registra 4.669 casos prováveis em 2026, sendo 1.873 confirmados.

Até o momento, foi confirmado um óbito pela doença, de um morador de Bonito. Outro caso segue em investigação.

Vacinação contra a dengue

Mato Grosso do Sul recebeu 241.030 doses da vacina contra a dengue e já aplicou 223.322. Desse total, 201.349 doses foram destinadas à população que integra o público-alvo da campanha.

O esquema de imunização é formado por duas doses, com intervalo de três meses entre elas. A recomendação é para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, 11 meses e 29 dias, faixa etária que concentra o maior número de hospitalizações por dengue entre pessoas de 06 a 16 anos.

Cuidados

A orientação das autoridades de saúde é para que pessoas que apresentem sintomas de dengue ou chikungunya procurem atendimento em uma unidade de saúde e não façam uso de medicamentos por conta própria.

Também é fundamental eliminar recipientes que possam acumular água, evitando a formação de criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor das duas doenças.

