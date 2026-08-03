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Saúde

MS inicia campanha para atualizar vacinação de crianças e adolescentes

Mobilização segue até 01º de setembro; pais e responsáveis devem procurar uma UBS ou sala de vacinação do município

Redação O Pantaneiro

Publicado em 03/08/2026 às 09:50

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Campanha de Multivacinação 2026 começa nesta segunda-feira em Mato Grosso do Sul / Divulgação/SES

A Campanha de Multivacinação 2026 começa nesta segunda-feira (03) em Mato Grosso do Sul com o objetivo de atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. A mobilização, coordenada pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) em parceria com o Ministério da Saúde, segue até o dia 01º de setembro, com o Dia D marcado para o sábado de 22 de agosto.

A iniciativa busca localizar crianças e adolescentes com vacinas em atraso e completar os esquemas previstos no Calendário Nacional de Vacinação. A campanha contempla o público de até 14 anos, 11 meses e 29 dias.

A vacinação será realizada de forma seletiva. Antes da aplicação das doses, os profissionais de saúde irão conferir a caderneta e o histórico vacinal de cada criança ou adolescente para identificar quais imunizantes ainda precisam ser administrados.

Pais e responsáveis devem procurar uma UBS (Unidade Básica de Saúde) ou sala de vacinação do município, levando a caderneta de vacinação, CPF ou Cartão SUS (Sistema Único de Saúde). Os horários de atendimento e os locais de vacinação devem ser consultados junto à Secretaria Municipal de Saúde de cada cidade.

Durante a campanha estarão disponíveis as vacinas previstas para cada faixa etária, incluindo imunizantes como BCG, hepatite A e B, pentavalente, poliomielite, rotavírus, pneumocócicas, meningocócicas C e ACWY, influenza, covid-19, febre amarela, tríplice viral, varicela, DTP, HPV quadrivalente, dengue tetravalente, entre outras previstas no Calendário Nacional de Vacinação.

A SES reforça que manter a caderneta em dia é fundamental para prevenir doenças e garantir a proteção de crianças e adolescentes, contribuindo, também, para o controle de enfermidades que já estavam eliminadas ou controladas no país.

Serviço

Campanha de Multivacinação 2026

Período: de 03 de agosto a 01º de setembro;
Dia D: 22 de agosto (sábado);
Público-alvo: crianças e adolescentes de até 14 anos, 11 meses e 29 dias;
Documentos: caderneta de vacinação, CPF ou Cartão SUS;
Locais: UBS (Unidades Básicas de Saúde) e salas de vacinação dos municípios, conforme programação local.

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