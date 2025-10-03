MS intensifica ações contra bebidas adulteradas com metanol

Ação envolve municípios, vigilância sanitária e rede hospitalar no enfrentamento à intoxicação pela substância / SES

A medida envolve a articulação entre vigilâncias sanitárias municipais, unidades hospitalares e equipes de saúde. O objetivo é identificar precocemente possíveis casos de intoxicação, garantir atendimento rápido e coibir a comercialização irregular de bebidas adulteradas.

O Governo de Mato Grosso do Sul mobilizou uma força-tarefa estadual para reforçar a fiscalização de bebidas alcoólicas clandestinas, diante do risco de intoxicação por metanol. A ação, coordenada pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), segue orientações do Ministério da Saúde e da Nota Técnica Conjunta nº 365/2025.

Principais ações da força-tarefa:

Fiscalização intensiva de pontos de venda de bebidas alcoólicas;

Monitoramento e notificação imediata de casos suspeitos;

Atendimento 24 horas via CIATox;

Capacitação das equipes de saúde conforme protocolos técnicos;

Distribuição de antídotos, como etanol farmacêutico, e articulação para fornecimento de fomepizol, tratamento de referência para intoxicação por metanol.

A SES alerta que bebidas sem rótulo, de origem desconhecida ou vendidas em locais não regularizados não devem ser consumidas.

Sintomas e orientação

Segundo o médico toxicologista Sandro Benites, do Centro Integrado de Vigilância Toxicológica (CIATox), os principais sintomas da intoxicação por metanol surgem cerca de 12 horas após o consumo e incluem dor abdominal, sensação de queimação, alterações visuais (como visão turva ou cintilante) e sinais neurológicos. Em caso de suspeita, a orientação é procurar imediatamente uma unidade de saúde.

Contatos úteis para atendimento e notificação:

CIATox – Plantão 24h

(67) 98179-1369 (ligação, WhatsApp, SMS)

(67) 3386-8655 | 0800 722 6001

E-mail: civitox@saude.ms.gov.br

CIEVS – Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde

(67) 98477-3435 (plantão 24h)

0800 647 1650 (horário comercial)

E-mail: cievs@saude.ms.gov.br

CESP – Coordenação de Emergências em Saúde Pública

(67) 3318-1823

Disque-Intoxicação da Anvisa

0800 722 6001

E-mail: cvisa@saude.ms.gov.br

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!