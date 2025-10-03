MS intensifica ações contra bebidas adulteradas com metanol

Os profissionais de saúde devem notificar qualquer caso suspeito imediatamente
Ação envolve municípios, vigilância sanitária e rede hospitalar no enfrentamento à intoxicação pela substância / SES
O Governo de Mato Grosso do Sul mobilizou uma força-tarefa estadual para reforçar a fiscalização de bebidas alcoólicas clandestinas, diante do risco de intoxicação por metanol. A ação, coordenada pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), segue orientações do Ministério da Saúde e da Nota Técnica Conjunta nº 365/2025.
A medida envolve a articulação entre vigilâncias sanitárias municipais, unidades hospitalares e equipes de saúde. O objetivo é identificar precocemente possíveis casos de intoxicação, garantir atendimento rápido e coibir a comercialização irregular de bebidas adulteradas.
Principais ações da força-tarefa:
A SES alerta que bebidas sem rótulo, de origem desconhecida ou vendidas em locais não regularizados não devem ser consumidas.
Sintomas e orientação
Segundo o médico toxicologista Sandro Benites, do Centro Integrado de Vigilância Toxicológica (CIATox), os principais sintomas da intoxicação por metanol surgem cerca de 12 horas após o consumo e incluem dor abdominal, sensação de queimação, alterações visuais (como visão turva ou cintilante) e sinais neurológicos. Em caso de suspeita, a orientação é procurar imediatamente uma unidade de saúde.
Contatos úteis para atendimento e notificação:
CIATox – Plantão 24h
(67) 98179-1369 (ligação, WhatsApp, SMS)
(67) 3386-8655 | 0800 722 6001
E-mail: civitox@saude.ms.gov.br
CIEVS – Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde
(67) 98477-3435 (plantão 24h)
0800 647 1650 (horário comercial)
E-mail: cievs@saude.ms.gov.br
CESP – Coordenação de Emergências em Saúde Pública
(67) 3318-1823
Disque-Intoxicação da Anvisa
0800 722 6001
E-mail: cvisa@saude.ms.gov.br
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Saúde
Nota técnica mantém vigilância e bloqueio vacinal
Cidades
As aulas serão realizadas na Unidade Móvel de Gastronomia, instalada no Porto Geral
Cidades
Entrega de bicicletas marca início do "Pedalando para o Futuro" em aldeias
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS