03 de Outubro de 2025 • 20:47

Saúde

MS intensifica ações contra bebidas adulteradas com metanol

Os profissionais de saúde devem notificar qualquer caso suspeito imediatamente

Redação

Publicado em 03/10/2025 às 19:24

Ação envolve municípios, vigilância sanitária e rede hospitalar no enfrentamento à intoxicação pela substância / SES

O Governo de Mato Grosso do Sul mobilizou uma força-tarefa estadual para reforçar a fiscalização de bebidas alcoólicas clandestinas, diante do risco de intoxicação por metanol. A ação, coordenada pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), segue orientações do Ministério da Saúde e da Nota Técnica Conjunta nº 365/2025.

A medida envolve a articulação entre vigilâncias sanitárias municipais, unidades hospitalares e equipes de saúde. O objetivo é identificar precocemente possíveis casos de intoxicação, garantir atendimento rápido e coibir a comercialização irregular de bebidas adulteradas.

Principais ações da força-tarefa:

  • Fiscalização intensiva de pontos de venda de bebidas alcoólicas;
  • Monitoramento e notificação imediata de casos suspeitos;
  • Atendimento 24 horas via CIATox;
  • Capacitação das equipes de saúde conforme protocolos técnicos;
  • Distribuição de antídotos, como etanol farmacêutico, e articulação para fornecimento de fomepizol, tratamento de referência para intoxicação por metanol.

A SES alerta que bebidas sem rótulo, de origem desconhecida ou vendidas em locais não regularizados não devem ser consumidas.

Sintomas e orientação

Segundo o médico toxicologista Sandro Benites, do Centro Integrado de Vigilância Toxicológica (CIATox), os principais sintomas da intoxicação por metanol surgem cerca de 12 horas após o consumo e incluem dor abdominal, sensação de queimação, alterações visuais (como visão turva ou cintilante) e sinais neurológicos. Em caso de suspeita, a orientação é procurar imediatamente uma unidade de saúde.

Contatos úteis para atendimento e notificação:

CIATox – Plantão 24h
(67) 98179-1369 (ligação, WhatsApp, SMS)
(67) 3386-8655 | 0800 722 6001
E-mail: civitox@saude.ms.gov.br

CIEVS – Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde
(67) 98477-3435 (plantão 24h)
0800 647 1650 (horário comercial)
E-mail: cievs@saude.ms.gov.br

CESP – Coordenação de Emergências em Saúde Pública
(67) 3318-1823

Disque-Intoxicação da Anvisa
0800 722 6001
E-mail: cvisa@saude.ms.gov.br

