MS intensifica diagnóstico precoce de hepatite viral com aumento de testes

SUS, Divulgação

Com quase mil testes realizados por dia ao longo de 2024, Mato Grosso do Sul intensificou o diagnóstico precoce das hepatites virais, totalizando mais de 355,4 mil exames rápidos para os tipos B e C no último ano. A testagem tem sido uma das principais estratégias adotadas pelo Estado para identificar precocemente a infecção, evitar complicações graves e interromper a cadeia de transmissão.

Neste Julho Amarelo, a campanha nacional reforça a importância da testagem regular, da vacinação e do tratamento gratuito oferecido pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Os testes rápidos para hepatites B e C estão disponíveis em todas as unidades de saúde.