MS já registra mais de 1,3 mil mortes por infarto e AVC em 2025

Ilustrativa

De janeiro a setembro deste ano, Mato Grosso do Sul contabilizou 923 mortes por infarto agudo do miocárdio e 450 por AVC (Acidente Vascular Cerebral), segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES). Os números impressionam: em apenas oito meses, o estado já ultrapassou a metade dos óbitos registrados em todo o ano passado, quando foram confirmadas 1.727 mortes por infarto e 737 por AVC.

As doenças cardiovasculares continuam sendo uma das principais causas de morte no estado, afetando tanto a população urbana quanto as regiões do interior. Para especialistas, o quadro reforça a necessidade de atenção à prevenção, diagnóstico precoce e acesso rápido a serviços de urgência.

Diagnóstico rápido é fundamental

A identificação precoce de sintomas como dor no peito, falta de ar, fraqueza e alterações na fala pode salvar vidas. Protocolos médicos recomendam que o eletrocardiograma seja realizado em até 10 minutos após a chegada do paciente com dor torácica, medida que aumenta significativamente as chances de recuperação.

“O reconhecimento imediato dos sinais de infarto ou AVC e a resposta rápida das equipes médicas são determinantes para evitar mortes”, reforçam especialistas ouvidos pela SES.

Atenção em Mato Grosso do Sul

Embora os dados nacionais mostrem avanços na estrutura de atendimento, a realidade em Mato Grosso do Sul segue desafiadora. Hospitais da rede pública e privada enfrentam alta demanda, especialmente em Campo Grande e nos maiores municípios do interior, como Dourados, Três Lagoas e Corumbá. A SES alerta que a baixa procura por exames preventivos e o atendimento tardio em situações de emergência contribuem para a elevada taxa de óbitos.

Prevenção pode reduzir casos

Segundo a SES, hábitos simples como manter alimentação equilibrada, praticar atividade física regular, controlar pressão arterial, colesterol e diabetes, além de evitar o tabagismo e o consumo excessivo de álcool, podem reduzir significativamente os riscos de infarto e AVC.

O alerta é claro: cuidar do coração e estar atento aos primeiros sinais de alerta pode ser a diferença entre a vida e a morte.

