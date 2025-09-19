MS lidera cobertura vacinal no Brasil e reforça importância do SUS na saúde pública

Imunização SES

Nesta sexta-feira (19), data em que se celebra o Dia Nacional do SUS (Sistema Único de Saúde), Mato Grosso do Sul se destaca como referência nacional em saúde pública. O estado atingiu a maior cobertura vacinal do país e conquistou a nota máxima — 100 pontos — no Ranking de Competitividade dos Estados 2025, divulgado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). A pontuação máxima no quesito imunização reafirma o compromisso do estado com a saúde coletiva e o controle de doenças, resultado de um trabalho conjunto entre o Governo do Estado, o Governo Federal e os municípios.

Somente em 2025, mais de 2 milhões de doses de vacinas (2.094.774) já foram aplicadas em todo o território sul-mato-grossense. Para o gerente de Imunização da SES, Frederico Moraes, os bons resultados são fruto de uma atuação coordenada e constante. “A nota máxima em cobertura vacinal é resultado de um trabalho consistente e coletivo. Esse desempenho não se resume a um único dado, mas à soma de profissionais capacitados, campanhas bem planejadas e uma gestão comprometida com a saúde pública. Cada dose aplicada representa proteção, confiança e futuro para nossa população”, afirmou.

Nos últimos dois anos, Mato Grosso do Sul apresentou avanços significativos na imunização de crianças menores de dois anos, superando a meta mínima de 95% estabelecida pelo Ministério da Saúde em quase todos os imunizantes. Segundo dados do Programa Nacional de Imunização (PNI), a vacina BCG passou de 95,02% em 2023 para 105,94% em 2024; a cobertura da Poliomielite aumentou de 92,44% para 99,21%; a Tríplice Viral (D1) saltou de 98,90% para 105,21%; e a Pneumocócica 10v subiu de 94,77% para 102,21%. Esses índices colocam o estado entre os mais bem-sucedidos do país em vacinação infantil.

Além da liderança geral, o estado também vem se destacando em campanhas específicas. Em maio deste ano, liderou a vacinação contra a Influenza, com mais de 596 mil pessoas imunizadas. No grupo prioritário — que inclui gestantes, crianças e idosos — alcançou o primeiro lugar nacional com 38,93% de cobertura. Mato Grosso do Sul também ultrapassa os 95% de cobertura nas vacinas de rotina como BCG, Pneumocócica e Rotavírus, e já acumula dez anos sem registro de casos humanos de febre amarela, graças à eficácia da imunização.

Outro destaque foi a vacinação contra a dengue, com 21 municípios atingindo 100% da meta estipulada após uma campanha estadual com investimento direto. O estado também avançou com a introdução da dose zero contra o sarampo e a ampliação da oferta da vacina meningocócica ACWY pelo SUS em todos os municípios, reforçando o compromisso com a proteção da infância e o fortalecimento da rede pública de saúde.

Neste Dia Nacional do SUS, a secretária-adjunta da Secretaria de Estado de Saúde (SES), Crhistinne Maymone, destacou o papel dos profissionais de saúde que atuam na linha de frente. “Nosso reconhecimento vai para cada profissional que enfrenta os desafios diários e garante que a população tenha acesso a cuidados de qualidade e proteção efetiva”, afirmou. Ela participa nesta sexta-feira de um evento na Superintendência Estadual do Ministério da Saúde, que contará com a presença do ministro Alexandre Padilha. A solenidade simboliza a união de esforços em defesa do SUS e celebra os avanços da saúde pública em Mato Grosso do Sul.

Criado pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela Lei nº 8.080/1990, o Sistema Único de Saúde é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, oferecendo atendimento universal, gratuito e integral a toda a população brasileira. Em Mato Grosso do Sul, esse modelo se traduz em resultados concretos, especialmente no campo da prevenção e imunização, fortalecendo a ideia de que o SUS é um verdadeiro patrimônio da saúde pública.

