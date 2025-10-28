Acessibilidade

28 de Outubro de 2025 • 19:41

Saúde

MS mobiliza escolas na edição 2025 do Aluno Imunizado

SED e Programa Saúde na Escola será realizada de 3 a 14 de novembro, com Dia D em 7 de novembro

Redação

Publicado em 28/10/2025 às 16:16

A estratégia contribuiu para elevar as coberturas vacinais em diversas faixas etárias / SES

Mato Grosso do Sul, que conquistou o primeiro lugar nacional em cobertura vacinal segundo o Ranking de Competitividade dos Estados 2025, promovido pelo CLP (Centro de Liderança Pública), realiza entre os dias 3 e 14 de novembro a edição 2025 da Estratégia “Aluno Imunizado”, dentro do programa MS Vacina Mais. O Dia D de mobilização está marcado para 7 de novembro.

A ação integra esforços entre as áreas da saúde e da educação — por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde), da SED (Secretaria de Estado de Educação), da CDI (Coordenadoria Estadual de Imunização) e do PSE (Programa Saúde na Escola) e será realizada de forma simultânea escolas públicas e privadas, creches e UBS (Unidades Básicas de Saúde) em todos os municípios do Estado, com o intuito de ampliar ainda mais os índices de imunização.

Durante o período, as equipes municipais poderão realizar verificação da caderneta vacinal, emissão da DVA (Declaração de Vacinação Atualizada), ações educativas e atividades de sensibilização sobre a importância da imunização. Também será feita a busca ativa de adolescentes não vacinados contra o HPV (papilomavírus humano), conforme o calendário vacinal vigente.

Segundo Frederico Moraes, gerente de imunização da SES, a campanha reforça a importância do trabalho integrado entre as áreas da saúde e da educação. “A escola é um espaço estratégico para promover a vacinação. É onde conseguimos alcançar crianças e adolescentes de forma direta, levando informação, proteção e cuidado. Nosso foco é garantir que todos estejam com as vacinas em dia e que o ambiente escolar seja também um ambiente de promoção da saúde”, destaca.

A estratégia adota o método de vacinação seletiva, respeitando o calendário nacional e a organização de cada território. Avisos sobre a vacinação são enviados aos pais dos estudantes para que enviem a caderneta de vacinação e autorizem a participação.

As ações locais devem ser articuladas entre as secretarias municipais de saúde e educação, diretorias escolares e famílias, reforçando o compromisso conjunto com a proteção da comunidade escolar.

De acordo com a CDI (Coordenadoria de Imunização) da SES, a iniciativa dá continuidade ao trabalho iniciado em 2022 por meio do Aluno Imunizado, que vem ampliando progressivamente as coberturas vacinais no Estado.

Mais de 120 mil doses no 1º semestre

No primeiro semestre de 2025, a campanha já alcançou milhares de estudantes em todo o Estado, com aplicação de 122.837 doses em 460 escolas municipais e 175 escolas estaduais que receberam a estratégia. A ação — realizada de forma conjunta entre a SES, SED e os municípios — é feita duas vezes por ano, consolidando o modelo intersetorial de atuação entre saúde e educação, aproximando profissionais, alunos e famílias.

A estratégia contribuiu para elevar as coberturas vacinais em diversas faixas etárias, além de fortalecer o vínculo das UBS (Unidades Básicas de Saúde) com as comunidades escolares.

“Mato Grosso do Sul tem demonstrado, com evidência e consistência, que investir em estratégias intersetoriais é o caminho para ampliar a cobertura vacinal e proteger nossas crianças e adolescentes. A Estratégia Aluno Imunizado é resultado de um planejamento robusto, baseado em microplanejamento territorial, dados epidemiológicos e articulação entre saúde e educação. Em 2025 já aplicamos mais de 122 mil doses e nossa meta é ampliar esse alcance, com foco especial no resgate de não vacinados contra o HPV. A vacinação escolar não é apenas uma ação operacional — é uma política pública que fortalece o SUS (Sistema Único de Saúde) cumpre a legislação vigente e promove equidade no acesso à saúde. Estamos preparados, com logística, capacitação e compromisso, para garantir que cada estudante tenha sua caderneta atualizada e sua saúde protegida”, finaliza a secretária-adjunta de Estado de Saúde, Crhistinne Maymone.

*Com informações da Comunicação SES

