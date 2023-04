MS oferece teleconsultoria para médicos sobre manejo clínico de pacientes com dengue e chikungunya

O Ministério da Saúde deve encaminhar em abril 30 mil litros de inseticida para serem distribuídos aos 79 municípios com ação de enfrentamento ao Aedes aegypti / Alvaro Rezende/ Portal do MS

Para fortalecer as estratégias de enfrentamento das arboviroses, em especial da dengue e chikungunya, o Governo de Mato Grosso do Sul tem intensificado ação junto aos 79 municípios para mitigar ação do mosquito transmissor do vetor, o Aedes aegypti.

Para auxiliar nas ações, a SES/MS disponibilizou o serviço de teleconsultoria ofertado em duas modalidades – texto (WhatsApp) e vídeo (web conferencia), direcionado a médicos da rede de atenção à saúde (SUS) quanto ao manejo clínico destas doenças.

Para a coordenadora estadual do Telessaúde, Marcia Tomasi, objetivo deste serviço é fornecer orientações para auxiliar na tomada de decisão e condutas dos profissionais da rede de atenção à saúde em casos suspeitos e/ou confirmados de dengue e chikungunya.

“Médicos dos Serviços de saúde SUS poderão tirar as dúvidas do manejo clínico por teleconsultoria ao vivo ou pelo WhatsApp com médico infectologista sendo a Dra Andyane Tetila e Dr Hilton Luis Alves Filho, a partir desta quinta-feira (30)”.

Assim, para acessar o serviço, por meio da Teleconsultoria ao Vivo será necessário fazer o agendamento prévio por meio do link: https://telessaude.saude.ms.gov.br/?page_id=3584. Já pela Teleconsultoria por Whatsapp, por meio do número do número (67) 3345-8008, de segunda à sexta-feira, das 7h às 20h.

Ao perguntar se identifique com o nome completo, profissão/especialidade, município, estabelecimento de saúde (origem da solicitação).

O que os especialistas vão responder e como podem ajudar?

• Identificação de sinais de alarme e gravidade;

• Discussão e resolução de dúvidas para condução de casos clínicos;

• Sugestões de exames complementares;

• Sugestões de condutas clínicas;

• Orientações para confirmação de casos suspeitos;

• Orientação sobre regulação/encaminhamento para média e/ou alta complexidade;

Outras ações

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) também realiza no dia 4 de abril, a capacitação destinada a profissionais da saúde como enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, psicólogos e aos demais profissionais, ou seja, da equipe multiprofissional no atendimento ao paciente com chikungunya dos 79 municípios sul-mato-grossenses.

A web aula será ministrada pelo médico infectologista, pesquisador da Fiocruz e consultor da OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde), Dr. André Siqueira.

Desenvolvendo ações relacionadas à fronteira, a SES/MS capacitou técnicos e agentes de endemias do município de Bela Vista e do Paraguai quanto ao manejo da chikungunya. Há ainda a previsão de capacitação dos 12 municípios de fronteira para a instalação de ovitrampas na região.

O Ministério da Saúde deve encaminhar em abril 30 mil litros de inseticida para serem distribuídos aos 79 municípios com ação de enfrentamento ao Aedes aegypti.

Para reforçar as ações estratégicas de enfrentamento, o COE (Centro de Operações de Emergência) para enfrentamento das arboviroses (dengue, Zika e chikungunya), realizou a primeira reunião com objetivo de auxiliar na definição de diretrizes de vigilância para prevenção, controle, acompanhamento e avaliação de ações desenvolvidas pela saúde estadual.

Chikungunya - sintomas

• Febre

• Dores intensas nas articulações

• Dor nas costas

• Dores pelo corpo.

• Erupção avermelhada na pele

• Dor de cabeça.

• Náuseas e vômitos.

• Dor retro ocular

• Dor de garganta

• Calafrios

• Diarreia e/ou dor abdominal (manifestações do trato gastrointestinal são mais presentes em crianças).

Dengue - sintomas

Os principais sintomas da Dengue são: febre alta; dores musculares intensas; dor ao movimentar os olhos; mal-estar; falta de apetite; dor de cabeça; manchas vermelhas no corpo. Em caso de suspeita é fundamental procurar um profissional de saúde para o correto diagnóstico.

A assistência em saúde é feita para aliviar os sintomas. Entre as formas de tratamento são recomendados fazer repouso, ingerir bastante líquido (água) e não tomar medicamentos por conta própria.

A hidratação pode ser por via oral (ingestão de líquidos pela boca) ou por via intravenosa (com uso de soro, por exemplo). O tratamento é feito de forma sintomática, sempre de acordo com avaliação do profissional de saúde, conforme cada caso.

Dicas de prevenção

• Evite água parada, em qualquer época do ano;

• Mantenha bem tampado tonéis, barris de água e caixas d’agua;

• Guarde pneus em locais cobertos;

• Remova galhos e folhas de calhas;

• Não deixar água acumulada sobre a laje;

• Encha pratinhos de vasos com areia até a borda ou lave-os uma vez por semana e faça sempre a manutenção de piscinas.

• Feche bem os sacos de lixo e não deixe ao alcance de crianças e animais.