Acessibilidade

05 de Fevereiro de 2026 • 22:49

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde

MS quer manter maior cobertura vacinal do país e ampliar leitos em hospitais regionais

Nesta quinta-feira (5) o governador Eduardo Riedel assinou contrato de gestão com a SES (Secretaria Estadual de Saúde)

Da redação

Publicado em 05/02/2026 às 18:17

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Bruno Rezende/Secom

Saúde pública de qualidade é prioridade da gestão estadual. Nesta quinta-feira (5) o governador Eduardo Riedel assinou contrato de gestão com a SES (Secretaria Estadual de Saúde). Entre as principais metas está o desafio de manter maior cobertura vacinal do país, assim como promover a reestruturação dos hospitais regionais do Estado.

Na reunião a pasta apresentou 15 projetos, com 40 entregas previstas ao longo do ano. Entre as principais está a contratualização com empresa que vai conduzir a PPP (Parceria Público-Privada) do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul).

“Um destaque principal está a questão da contratualização com a operadora que venceu o leilão da PPP do Hospital Regional. Esse é um grande desafio que começa a partir desse ano. Esperamos que até princípio de março seja assinado o contrato e se iniciam os trabalhos nesta parceira privada”, afirmou o secretário estadual de Saúde, Maurício Simões.

Outra proposta é o projeto de ampliação do Hospital Regional de Três Lagoas. “Há uma expectativa da construção de mais um prédio ampliando o número de leitos (120 novos leitos). O hospital vem desempenhando bem na produção hospitalar, mas diante do amplo desenvolvimento econômico que está ocorrendo na região leste, nós nos preocupamos em ampliar a capacidade. Então a gente espera que o projeto de ampliação esteja pronto até o final do ano”.

Simões também citou a entrega da última ala de internação do Hospital Regional de Dourados. “São mais 100 leitos, com uma unidade coronariana e um aparelho de hemodinâmica, no qual será o primeiro (aparelho) 100% SUS (Sistema Único de Saúde) de todo Conesul”.

Destaque nacional

Outro desafio firmado no contrato de gestão é manter a posição de Mato Grosso do Sul como o estado com maior cobertura vacinal do Brasil. “Ano passado ficamos em primeiro lugar em toda a União. Nosso foco é manter esse lugar a partir da implantação dos vacina móvel, que são 10 unidades móveis de vacinação que servirão para cobrir todo o Estado, inclusive comunidades que não estão na cidade, entre eles ribeirinhos, assentamentos, quilombolas pra que eles possam ter acesso a também a cobertura vacinal”.

Também foi equipado todas as unidades básicas de saúde com salas de vacina novas. “Nós pretendemos oferecer uma estrutura para que todos os municípios possam manter a sua capacidade de dar a maior cobertura possível de vacinação”, completou o secretário.

O Contrato de Gestão é um programa de sucesso nacional, com 11 anos de história. Ele define os projetos e metas de cada secretaria para o ano. O objetivo é construir propostas inovadoras que vão melhorar os serviços públicos, com resultados diretos na vida do cidadão.

Leia Também

• Vacina contra vírus sincicial respiratório está disponível a gestantes de Anastácio

• MS prepara serviços para oferta da vacina contra bronquiolite a gestantes

• Aquidauana realiza Dia D de Multivacinação e amplia atualização de carteiras de vacina

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Saúde

MS inicia aplicação de imunizante contra bronquiolite

Prevenção

Após cinco anos de vacinação, covid recua, mas ainda preocupa

Bets

Dados revelam quem são e como jogam os brasileiros nas bets

Veja como declarar prêmios de loteria e de bets no IR 2025

Saúde

Portaria amplia temporariamente prazo de auxílio-doença sem perícia

Publicidade

Saúde

Bonito realiza vacinação antirrábica para pets no sábado

ÚLTIMAS

Chuvas

Prefeitura desloca três famílias preventivamente em área de risco em Aquidauana

O coordenador da Defesa Civil, Cláudio Alviço, reforçou a orientação para que as famílias não esperem a água chegar

Chuvas

Defesa Civil mantém Aquidauana em prontidão diante da elevação do Rio Aquidauana

Estruturas, equipes e apoio interinstitucional estão mobilizados para resposta rápida em caso de transbordamento

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo