MS quer manter maior cobertura vacinal do país e ampliar leitos em hospitais regionais

Bruno Rezende/Secom

Saúde pública de qualidade é prioridade da gestão estadual. Nesta quinta-feira (5) o governador Eduardo Riedel assinou contrato de gestão com a SES (Secretaria Estadual de Saúde). Entre as principais metas está o desafio de manter maior cobertura vacinal do país, assim como promover a reestruturação dos hospitais regionais do Estado.



Na reunião a pasta apresentou 15 projetos, com 40 entregas previstas ao longo do ano. Entre as principais está a contratualização com empresa que vai conduzir a PPP (Parceria Público-Privada) do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul).



“Um destaque principal está a questão da contratualização com a operadora que venceu o leilão da PPP do Hospital Regional. Esse é um grande desafio que começa a partir desse ano. Esperamos que até princípio de março seja assinado o contrato e se iniciam os trabalhos nesta parceira privada”, afirmou o secretário estadual de Saúde, Maurício Simões.



Outra proposta é o projeto de ampliação do Hospital Regional de Três Lagoas. “Há uma expectativa da construção de mais um prédio ampliando o número de leitos (120 novos leitos). O hospital vem desempenhando bem na produção hospitalar, mas diante do amplo desenvolvimento econômico que está ocorrendo na região leste, nós nos preocupamos em ampliar a capacidade. Então a gente espera que o projeto de ampliação esteja pronto até o final do ano”.



Simões também citou a entrega da última ala de internação do Hospital Regional de Dourados. “São mais 100 leitos, com uma unidade coronariana e um aparelho de hemodinâmica, no qual será o primeiro (aparelho) 100% SUS (Sistema Único de Saúde) de todo Conesul”.



Destaque nacional



Outro desafio firmado no contrato de gestão é manter a posição de Mato Grosso do Sul como o estado com maior cobertura vacinal do Brasil. “Ano passado ficamos em primeiro lugar em toda a União. Nosso foco é manter esse lugar a partir da implantação dos vacina móvel, que são 10 unidades móveis de vacinação que servirão para cobrir todo o Estado, inclusive comunidades que não estão na cidade, entre eles ribeirinhos, assentamentos, quilombolas pra que eles possam ter acesso a também a cobertura vacinal”.



Também foi equipado todas as unidades básicas de saúde com salas de vacina novas. “Nós pretendemos oferecer uma estrutura para que todos os municípios possam manter a sua capacidade de dar a maior cobertura possível de vacinação”, completou o secretário.



O Contrato de Gestão é um programa de sucesso nacional, com 11 anos de história. Ele define os projetos e metas de cada secretaria para o ano. O objetivo é construir propostas inovadoras que vão melhorar os serviços públicos, com resultados diretos na vida do cidadão.