MS realiza simpósio Apura SUS nesta terça-feira

Divulgação

A SES (Secretaria de Estado de Saúde), por meio de sua Coordenação de Avaliação de Saúde, realiza nesta terça-feira (25), o simpósio “Apura SUS – Ferramenta de Gestão de Custos em Unidades Públicas de Saúde”, no Palácio Popular da Cultura, em Campo Grande.



Essencial para a tomada de decisões, o Apura SUS é uma ferramenta desenvolvida pelo Ministério da Saúde, com o propósito de otimizar o processo de apuração e gestão de custos em diversas Unidades de Saúde do Sistema Único de Saúde - SUS, estabelecendo uma abordagem padronizada e estruturada.



“Uma das características mais significativas do ApuraSUS é a sua capacidade de adaptação às distintas necessidades das Unidades de Saúde, permitindo uma personalização de acordo com as características individuais de cada uma. Isso significa que unidades de saúde com perfis variados, em termos de tamanho, estrutura e serviços prestados na área de saúde, podem utilizar o sistema de forma apropriada às suas particularidades”, afirmou o auditor-geral da Auditoria, Controle e Avaliação no SUS, Wagner Aparecido da Silva.



Para o auditor de serviços de saúde, José Francisco Sampaio Júnior, a gestão de custos direciona o planejamento estratégico do hospital ou unidade de saúde, influencia na capacidade de investimento e pode demonstrar a necessidade de redução de gastos.



“Como importante agente financiador da saúde, o Ministério da Saúde tem se mostrado preocupado em fomentar e instituir a cultura da gestão de custos nas unidades públicas e criou o Programa Nacional de Gestão de Custos (PNGC), conjunto de estratégias de apoio aos gestores públicos e de seus parceiros para apuração e gestão de custos de forma padronizada e sistemática”, afirmou.



Atualmente, o ApuraSUS está disponível para uma ampla gama de Unidades de Saúde, incluindo hospitais, unidades de Pronto Atendimento - UPAs, Unidades Básicas de Saúde - UBSs, policlínicas e hemocentros. Este sistema integra-se a um conjunto de iniciativas do Programa Nacional de Gestão de Custos - PNGC, cujo objetivo é fomentar a gestão de custos no âmbito do SUS.



No contexto do Estado de Mato Grosso do Sul, onde a gestão eficiente dos recursos de saúde é de extrema importância para atender às necessidades da população, o Apura SUS se destaca como uma ferramenta essencial para garantir a transparência e a eficácia na alocação de recursos, contribuindo assim para a melhoria contínua do sistema de saúde local.



Partindo dessa premissa, o Simpósio: Apura SUS Ferramenta de Gestão de Custos em Unidades Públicas de Saúde, será realizado com o objetivo de disseminar a necessidade de uma cultura para o acompanhamento e controle de custos, institucionalizando essa prática nas diversas unidades de saúde pública, filantrópicas e privadas conveniadas ao SUS no Mato Grosso do Sul.



Confira a programação:



• 08:00 – Credenciamento e abertura



• 08:30 - Apresentação Ministério da Saúde



Consultora Técnica/Coordenação de Gestão de Custos no Ministério da Saúde - Carla de Paula Bernardes



• 10:00 – Coffee Break



• 10:30 – Apresentação HRMS



Diretor-Geral do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, Dr Paulo Eduardo Limberger



• 12:00 – Intervalo para almoço



• 13:30 – Apresentação SES/DF



Diretor de Gestão Regionalizada da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, Guilherme Mota Carvalho



• 15:00 – Coffee Break



• 15:30 – Apresentação HUMAP



Chefe do Setor de Contabilidade HUMAP/EBSERH, Gustavo Fagundes da Silveira



• 17:00 – Mesa Redonda



• 17:30 – Encerramento