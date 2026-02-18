MS recebe 7,8 mil doses da vacina contra dengue

Kamilla Ratier, Comunicação SES

Em meio ao aumento no número de casos de dengue e à mobilização nacional para ampliar a proteção dos trabalhadores da saúde, Mato Grosso do Sul avança na organização de sua estratégia de imunização. O Estado receberá a primeira remessa da vacina contra a dengue, produzida pelo Instituto Butantan, destinada exclusivamente aos trabalhadores da APS (Atenção Primária à Saúde).



Na quinta-feira (19), Mato Grosso do Sul recebe 7.878 doses da vacina atenuada contra a dengue, referentes a essa primeira remessa. As doses integram a estratégia nacional de vacinação de trabalhadores da APS do SUS (Sistema Único de Saúde) em todo o país.



O imunizante é indicado para pessoas de 15 a 59 anos, 11 meses e 29 dias de idade, independentemente de infecção prévia pela doença e sem histórico de vacinação anterior contra a dengue com outro imunizante. Nesta etapa inicial, a vacinação contemplará exclusivamente trabalhadores que atuam nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde).



A SES (Secretaria de Estado de Saúde) também recebeu do Ministério da Saúde o guia orientativo com as indicações e diretrizes que irão nortear a aplicação do imunizante e subsidiar o alinhamento com os municípios, garantindo o início oportuno da vacinação no Estado.



Estão incluídos na vacinação profissionais de saúde que exercem atividades assistenciais e de prevenção, como médicos, enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem e odontólogos; equipes multiprofissionais, como nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, educadores físicos, assistentes sociais e farmacêuticos; Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias; além de trabalhadores administrativos e de apoio das unidades, como recepcionistas, vigilantes, equipes de limpeza, cozinheiros, auxiliares e motoristas de ambulâncias, entre outros.



A distribuição das doses aos municípios seguirá critérios técnicos definidos pelo Ministério da Saúde. As orientações sobre o início da vacinação e a organização da estratégia serão repassadas às secretarias municipais de saúde.



Como parte desse processo, a SES realiza nesta quinta-feira, 12 de fevereiro, uma reunião por webconferência com os coordenadores de imunização dos 79 municípios sul-mato-grossenses. O encontro terá como pauta o alinhamento da estratégia de vacinação contra a dengue com o imunizante do Butantan, a programação anual de vacinação, além de informes e notas técnicas do PNI (Programa Nacional de Imunizações).



De acordo com o gerente de Imunização da SES, Frederico Moraes, a articulação prévia com os municípios é fundamental para garantir agilidade e segurança na execução da estratégia. “Estamos organizando o Estado para que a vacinação ocorra de forma padronizada e eficiente. O alinhamento com os coordenadores municipais permite esclarecer dúvidas, reforçar as recomendações do Ministério da Saúde e assegurar que as doses cheguem rapidamente a quem está na linha de frente da Atenção Primária”, destacou.



A SES reforça que, além da vacinação, é fundamental que a população mantenha as medidas de prevenção para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti — transmissor da dengue, chikungunya e Zika — como eliminar recipientes que acumulam água parada, manter caixas d’água bem vedadas e permitir a entrada dos agentes de endemias nas residências. A combinação entre imunização e controle do vetor é essencial para reduzir casos e proteger a população em todo o Estado.

