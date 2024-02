MS recebe mais de 3,7 mil doses da vacina contra a dengue

Remessa de doses recebidas / Divulgação

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde), recebeu no início da tarde desta quinta-feira (22) mais 3.784 doses de imunizantes contra a dengue. A segunda remessa da vacina contempla os municípios de Corumbá e Ladário, fechando em 100% de abrangência dos municípios que receberam o imunizante no Estado.

Conforme a coordenadora de Imunização da SES, Ana Paula Rezende Goldfinger, com a chegada das vacinas ao Estado as mesmas já estão disponíveis para a retirada pelos municípios contemplados nesta segunda fase de distribuição pelo Ministério da Saúde. “Vamos entregar assim que o município puder vir buscar”.

Com isto, o estado será o primeiro do país a ter todos seus municípios contemplados com a vacina. Dourados já tinha recebido doses na fase de pré-vacinação nacional, em estratégia própria. Depois, quando as doses começaram a ser distribuídas em massa, 76 municípios do Estado foram contemplados.

Ao todo, Mato Grosso do Sul já recebeu do Ministério da Saúde 73.354 doses do imunizante.

Público-alvo

O Ministério da Saúde orienta que o imunizante deve ser usado em crianças de 10 a 11 anos, faixa etária que concentra o maior número de hospitalização por dengue. Assim, o esquema vacinal será composto por duas doses com intervalo de três meses entre as doses.

A recomendação é que a vacinação seja iniciada pela administração de D1. As demais doses para D2 serão enviadas posteriormente, considerando o intervalo recomendado de três meses entre as doses

A distribuição das doses pelo Ministério da Saúde aos municípios foi determinada com base em três critérios principais: o ranqueamento das regiões de saúde e municípios, o quantitativo necessário de doses para a população-alvo conforme a disponibilidade (prevista pelo fabricante) e o cálculo do total de doses a serem entregues em uma única remessa ao município.

Atendimento por macrorregião

No dia 10 de fevereiro, Mato Grosso do Sul recebeu 69.570 doses de vacina contra a dengue sendo distribuídas em três macrorregiões de saúde, sendo: