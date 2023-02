MS registra 10 mortes e 1.377 novos casos de covid na última semana

Das 13 pessoas internadas, nove estão em leitos clínicos e quatro precisam de UTI / Divulgação

Mato Grosso do Sul registrou 10 mortes e 1.377 casos de Covid-19 nos últimos sete dias. Estes dados constam no boletim divulgado pela SES (Secretaria Estadual de Saúde) nesta terça-feira (07). São 13 pessoas internadas devido a doença no Estado.

Nove mortes foram em Campo Grande e uma na cidade de Glória de Dourados. A maioria das vítimas tinha mais de 65 anos de idade e apresentavam comorbidades, entre elas diabetes, hipertensão, doenças respiratórias e cardiovasculares.

Em relação os novos casos, a Capital lidera a lista com 794 ocorrências, seguida por Três Lagoas (85), Paranaíba (52), Anastácio (42), Ivinhema (39), Dourados (37), Aparecida do Taboado (26), Fátima do Sul (26), Ponta Porã (24) e Sete Quedas (16). Ao todo 56 cidades registraram casos da doença.

Das 13 pessoas internadas, nove estão em leitos clínicos e quatro precisam de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo). Cerca de 1.209 pessoas estão em isolamento domiciliar neste momento.