MS registra 1,7 notificações de covid-19

Teste de covid / Divulgação

Com 1776 casos e 16 óbitos provocados pela covid em Mato Grosso do Sul, boletim epidemiológico divulgado hoje (6) pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), referente a quinta semana de 2024 – aponta detalhas da doente no Estado.

Os dados da Gerência de Influenza e Doenças Respiratórias, da SES, apontam que 555 casos foram confirmados na quinta semana de notificação. É a maior quantidade casos no ano, até agora. No mesmo período foram dois óbitos.

Os casos novos ocorreram em 50 municípios e Campo Grande foi responsável pela maior parte das ocorrências, com 231 novos casos, seguida por Naviraí (48), Costa Rica (47) e Chapadão do Sul (37).

Já as mortes foram de pacientes com comorbidades, em Campo Grande – um homem de 60 anos e uma mulher de 90 anos–, Ponta Porã – uma mulher de 77 anos – e Terenos – uma mulher de 83 anos.

A SES mantém o Plantão CIEVS (Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde) Estadual para receber notificações de casos da doença e manter atualizada a base de dados.

DISQUE-NOTIFICA

0800-647-1650 (expediente)

(67) 3318-1823 (expediente)

(67) 98477-3435 (ligações, SMS, WhatsApp - 24 horas)

E-NOTIFICA

cievs@saude.ms.gov.br (expediente)

cievs.ms@hotmail.com (24 horas)