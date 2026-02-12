Acessibilidade

12 de Fevereiro de 2026 • 13:46

Saúde

MS registra 79 casos confirmados de dengue

Mato Grosso do Sul já registrou 816 casos prováveis de Dengue, sendo 79 casos confirmados, em 2026

Da redação

Publicado em 12/02/2026 às 08:57

Atualizado em 12/02/2026 às 10:36

Álvaro Rezende/ Governo de MS

Mato Grosso do Sul já registrou 816 casos prováveis de Dengue, sendo 79 casos confirmados, em 2026. Estes dados foram apresentados no boletim referente à 5ª semana epidemiológica, divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) nesta quarta-feira (11). Segundo o documento, nenhum óbito foi confirmado em decorrência da doença ou está em investigação.

Nos últimos 14 dias, Paraíso das Águas, Jardim, Jaraguari, Costa Rica, Rio Brilhante, Cassilândia, Maracaju, Itaporã, Chapadão do Sul, Ponta Porã e Dourados registraram incidência baixa de casos confirmados para a doença.

Vacinação

Ainda conforme o boletim, 223.322 doses do imunizante já foram aplicadas na população alvo. Ao todo, Mato Grosso do Sul já recebeu do Ministério da Saúde 241.030 doses do imunizante contra a dengue. O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses entre as doses.

A vacinação contra a dengue é recomendada para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias de idade, faixa etária que concentra o maior número de hospitalização por dengue, dentro do quadro de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos de idade.

Chikungunya

Em relação à Chikungunya, o Estado já registrou 1.061 casos prováveis, sendo 367 confirmados no SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação). O documento também confirma 7 casos da doença em gestantes.

A SES alerta que as pessoas devem evitar a automedicação. Em caso de sintomas de dengue ou Chikungunya, a recomendação é procurar uma unidade de saúde do município.

