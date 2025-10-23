MS registra 8.237 casos confirmados de dengue em 2025

Prevenção em focos de dengue / Divulgação/SES

Mato Grosso do Sul registrou, em 2025, 13.493 casos prováveis de dengue, sendo 8.237 confirmados, segundo o boletim da 42ª semana epidemiológica divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) na quarta-feira (22). Foram confirmados 18 óbitos por dengue, com 7 casos ainda em investigação, ocorridos em municípios como Inocência, Três Lagoas, Nova Andradina, Aquidauana, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Iguatemi, Paranhos, Itaquiraí, Água Clara, Miranda, Aparecida do Taboado, Ribas do Rio Pardo e Campo Grande. Entre as vítimas, 7 apresentavam comorbidades.

A vacinação contra dengue já atingiu 188.875 doses aplicadas, de um total de 241.030 recebidas pelo Estado. O imunizante é recomendado para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias, com duas doses aplicadas com intervalo de três meses.

Em relação à Chikungunya, foram registrados 13.622 casos prováveis, com 7.482 confirmados, incluindo 74 gestantes. A doença provocou 16 óbitos em municípios como Dois Irmãos do Buriti, Vicentina, Naviraí, Terenos, Fátima do Sul, Dourados, Sidrolândia, Glória de Dourados, Maracaju e Iguatemi, sendo que 12 vítimas possuíam comorbidades.

A SES recomenda que, em caso de sintomas de dengue ou Chikungunya, a população procure imediatamente uma unidade de saúde e evite automedicação.

