MS registra mais de 11 mil casos prováveis e 11 mortes de dengue

Mato Grosso do Sul já contabiliza 11.602 casos prováveis de dengue em 2025, dos quais 4.517 foram confirmados por exames laboratoriais ou clínico-epidemiológicos. Os dados constam no boletim da 19ª semana epidemiológica, divulgado nesta segunda-feira, 19, pela SES (Secretaria de Estado de Saúde). Segundo o informe, 11 mortes causadas pela doença foram confirmadas e outras nove seguem sob investigação.

Entre os municípios com óbitos registrados estão Inocência, Três Lagoas, Nova Andradina, Aquidauana, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Iguatemi, Paranhos, Itaquiraí e Naviraí. Das 11 vítimas, quatro tinham comorbidades.

Nos últimos 14 dias, o município de Figueirão apresentou incidência média de casos confirmados, segundo os critérios estabelecidos pela SES.

Vacinação contra a dengue

O boletim também traz dados sobre a campanha de vacinação contra a dengue. Até o momento, 167.101 doses da vacina já foram aplicadas na população-alvo. Mato Grosso do Sul recebeu, ao todo, 241.030 doses enviadas pelo Ministério da Saúde.

O esquema vacinal recomendado é composto por duas doses com intervalo de três meses entre elas. A vacinação é voltada para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, faixa etária que concentra o maior número de hospitalizações por dengue entre menores de 16 anos.

Casos de Chikungunya

A SES também chama atenção para o avanço dos casos de Chikungunya no estado. Até agora, são 9.572 casos prováveis, com 2.424 confirmações registradas no SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação). Entre os casos confirmados, 17 ocorreram em gestantes.

Cinco mortes por Chikungunya foram confirmadas nos municípios de Dois Irmãos do Buriti, Vicentina, Naviraí e Terenos.

A Secretaria de Saúde reforça a importância de não se automedicar diante de sintomas de dengue ou Chikungunya, como febre alta, dor no corpo, nas articulações e manchas na pele. A orientação é que a população procure imediatamente uma unidade de saúde para avaliação médica.

