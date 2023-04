MS registra quatro mortes e 420 novos casos de covid na última semana

Campanha de vacinação continua em MS / (Foto: Divulgação)

Nos últimos setes dias foram registradas quatro mortes e 420 novos casos de Covid-19 no Mato Grosso do Sul. Estes dados constam no boletim da SES (Secretaria Estadual de Saúde) divulgado nesta terça-feira (18). Cerca de 8 pessoas permanecem internadas.

Das quatro mortes, três foram em Campo Grande. Duas mulheres de 64 e 73 anos e um homem de 60 anos. Todos apresentavam comorbidades. Também teve um óbito na cidade de Porto Murtinho, que segundo o boletim trata-se de um homem de 93 anos, que tinha doenças respiratórias e cardiovascular.

Dos novos casos, Campo Grande lidera a lista com 284 ocorrências, seguido por Jardim (30), Sidrolândia (13), Água Clara (12), Deodápolis (10), Angélica (9), Aparecida do Taboado (8), Anaurilândia (6), Itaquiraí (5), Chapadão do Sul (4), Dourados (4), Nova Andradina (4) e Rio Brilhante (4). Ao todo 32 cidades registraram casos da doença nesta semana.

O boletim ainda mostra que 8 pessoas estão internadas devido à doença, sendo 4 em leitos clínicos e 4 que precisam de atendimento em UTI (Unidade de Tratamento Intensivo). Para evitar contágio, 1.271 pessoas estão em isolamento domiciliar em função da covid.