MS registra sete mortes e 966 casos de covid-19 em uma semana

Reprodução/Ministério da Saúde

Mato Grosso do Sul registrou sete mortes e 966 casos de Covid-19 nos últimos sete dias.

Os dados fazem parte do boletim da SES (Secretaria Estadual de Saúde) divulgado nesta terça-feira (31). O levantamento também mostra que 20 pessoas estão internadas devido a doença.

Das sete mortes, três foram em Campo Grande, duas na cidade de Jardim, além de um óbito em Fátima do Sul e Ponta Porã.

Todas as vítimas tinham mais de 60 anos e apresentavam comorbidades, entre elas, diabetes, hipertensão, assim como doenças cardiovasculares e respiratórias.

Já em relação aos novos casos, Campo Grande lidera a lista com 507 ocorrências, seguido por Fátima do Sul (46), Ivinhema (46), Ponta Porã (40), Aparecida do Taboado (38), Porto Murtinho (37), Dourados (30), Chapadão do Sul (25), Costa Rica (21) e Sete Quedas (16). Ao todo, 51 cidades tiveram casos registrados.

Das 20 pessoas estão internadas devido a doença, 11 estão em leitos clínicos e 9 em UTI (Unidade de Tratamento Intensivo). Cerca de 1.324 pessoas estão em isolamento domiciliar no Estado.