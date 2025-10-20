Acessibilidade

20 de Outubro de 2025 • 18:25

Saúde

MS Saúde é retomado após reestruturação do Governo do Estado

Programa já tem 61 unidades em funcionamento e R$ 32 milhões executados

Redação

Publicado em 20/10/2025 às 15:10

Após ajustes internos, iniciativa volta a funcionar em todo o Estado com foco na sustentabilidade / SES-MS

Após um período de ajustes e reorganização interna, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul retomou gradualmente o Programa MS Saúde. A suspensão temporária ocorreu para viabilizar uma reestruturação administrativa conduzida pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), com foco em garantir maior eficiência na gestão e equilíbrio na aplicação dos recursos públicos.

Segundo a secretária de Estado de Saúde em exercício, Crhistinne Maymone, a reorganização foi necessária para fortalecer a administração do programa e assegurar sua sustentabilidade. Atualmente, o MS Saúde conta com 68 estabelecimentos habilitados, com um valor global de execução de R$ 32 milhões, distribuídos conforme os procedimentos contratualizados com cada unidade.

Do total, 61 unidades já retomaram os atendimentos. Outras sete concluíram integralmente as metas previstas em contrato antes da suspensão e, por isso, permanecem temporariamente fora da retomada, até nova pactuação.

Entre os hospitais que voltaram a atender estão o São Julião e o Adventista do Pênfigo, ambos em Campo Grande. As duas unidades não haviam atingido o valor total previsto em contrato no momento da suspensão e agora estão autorizadas a retomar integralmente os serviços.

A SES destacou que a interrupção do MS Saúde foi pontual e não afetou outros convênios e contratos com unidades de saúde, que seguiram em funcionamento normal durante o período de ajustes.

Paralelamente à retomada do programa, o Governo do Estado vem investindo em ações complementares para ampliar o acesso da população a atendimentos especializados, com destaque para a oftalmologia. Foram destinados R$ 6 milhões em três contratos firmados com o Hospital São Julião (Campo Grande), Hospital Municipal de Costa Rica e Hospital SIAS (Fátima do Sul). O objetivo é ampliar a oferta de procedimentos como atendimentos de retina e outras demandas oftalmológicas de rotina.

O Hospital SIAS também recebeu um aporte adicional de R$ 1,4 milhão para a realização de cirurgias de catarata, pterígio e Yag Laser, reforçando a rede oftalmológica no Estado.

Outro destaque é o Cinturão de Ortopedia, criado para enfrentar os gargalos nessa especialidade. Desde julho, um aditivo contratual de R$ 9,6 milhões foi firmado com seis hospitais — localizados em Aquidauana, Bataguassu, Coxim, Maracaju, Ribas do Rio Pardo e Sidrolândia — para a realização de procedimentos de média complexidade em ortopedia. O contrato tem vigência até dezembro.

Segundo Crhistinne Maymone, essas ações refletem o esforço do Governo em ampliar o acesso aos serviços especializados e reduzir as filas de espera em diversas regiões do Estado.

A rede hospitalar do interior também será reforçada com a inauguração do Hospital Regional de Dourados, prevista para dezembro. A nova unidade terá foco em atendimentos de ortopedia e oftalmologia, fortalecendo a estrutura hospitalar na região Cone Sul.

