MS Saúde realiza 240 cirurgias oftalmológicas na primeira semana de agosto

Atendimento continua / Divulgação

O Projeto ‘MS Saúde: Mais Saúde, Menos Filas’ realizou na primeira semana de agosto mais de 240 cirurgias de oftalmologia em Mato Grosso do Sul. Com isso, o projeto avança e levou atendimento de qualidade a pacientes de 14 municípios do Estado.

A primeira parada ocorreu no município de Santa Rita do Pardo, na Unidade Mista de Saúde Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde nos dias 1º, 2 e 3 de agosto, foram realizadas 133 cirurgias de catarata.

Pacientes dos municípios de Paranaíba, Bodoquena, Terenos, Iguatemi, Japorã, Bataguassu, Santa Rita do Pardo, Alcinópolis, Amambai, Vicentina, Água Clara, Taquarussu, Anaurilândia e Batayporã foram atendidos em três dias de mutirão oftalmológico.

Já no final de semana, sábado (5) e domingo (6), mais 115 pacientes também passaram por cirurgia de Pterígio na Santa Casa, no município da Bataguassu. O mutirão atendeu pacientes dos municípios de Dourados, Jardim, Bodoquena, Brasilândia, Água Clara e Alcinópolis.

A superintendente de Gestão Estratégica da SES (Secretaria de Estado de Saúde) e coordenadora do MS Saúde, Maria Angélica Benetasso, lembrou que assim como ocorreu no primeiro mutirão realizado no município de Fátima do Sul.

“Os atendimentos ocorreram de forma rápida, com qualidade e oferecendo atendimento humanizado. Em Bataguassu, recebi a visita dos secretários de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Arlei Caravina e da Casa Civil, Eduardo Rocha, que foram representando o governador Eduardo Riedel e conferiram de perto a execução do Projeto ‘MS Saúde: Mais Saúde, Menos Fila’, ressalta Benetasso.

Próximas etapas do Projeto

Na próxima quinzena de agosto serão realizadas as consultas de pré-operatório de catarata nos seguintes municípios: Sidrolândia (15 e 16 de agosto – 200 procedimentos de catarata e 200 de YAG laser (procedimento que remove manchas de uma estrutura do olho), Camapuã (17 de agosto – 150 cirurgia de catarata), Miranda (18 de agosto – 150 cirurgia de catarata), Bonito (19 de agosto – 150 cirurgia de catarata / 120 de YAG laser (procedimento que remove manchas de uma estrutura do olho).

“Esperamos atender nestes municípios cerca de 970 pacientes oftalmológicos. E nós já estamos organizando para que o Projeto ‘MS Saúde: Mais Saúde, Menos Fila’ avance e chegue a novos municípios de nosso Estado”, reforça Maria Angélica.

Cirurgias Ortopédicas

Maracaju também já realizou na sexta-feira (4) e sábado (5), 14 procedimentos ortopédicos no Hospital Soriano Correa da Silva de artroplastia total de quadril, lesão de menisco, reparo de menisco, colecistectomia, hérnia inguinal, hérnia umbilical, LCA com pacientes de Maracaju, Jaraguari, Jardim, Miranda, Bandeirantes e Nioaque.

Já o município de Rio Brilhante se prepara para a realização de cirurgias de quadril e joelhos em 18 pacientes, que estão agendados para os dias 19, 20, 26 e 27 de agosto, no Hospital Maternidade de Rio Brilhante.