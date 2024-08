MS Saúde realiza 460 procedimentos oftalmológicos

Procedimento agilizou fila de cirurgias eletivas / Divulgação

O Programa MS Saúde: Mais Saúde, Menos Fila atendeu 460 pacientes dos municípios de Dourados e Bela Vista com cirurgias oftalmológicas entre os dias 22 e 28 de julho. A iniciativa do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde), visa reduzir filas e melhorar o acesso a tratamentos especializados para a população.

Segundo a superintendente de Gestão Estratégica da SES, Maria Angélica Benetasso, os procedimentos fazem parte da segunda fase do programa. “Foram duas semanas de trabalho intenso das equipes dos municípios com o apoio do nosso time da SES para entregar esse resultado à população”, destaca.

No Hospital Regional de Cirurgias da Grande Dourados, foram realizadas 340 cirurgias nos dias 26, 27 e 28 de julho, com mais de 100 procedimentos por dia para reabilitar a visão dos pacientes. As cirurgias de catarata ocorreram sem interrupção do fluxo normal dos demais procedimentos agendados no hospital.

“Foi um final de semana muito significativo para o hospital. Estamos ajudando as pessoas a recuperar a visão, permitindo que realizem suas atividades diárias sem dificuldades. Isso destaca a sensibilidade e o compromisso do Governo do Estado com a saúde da população”, explicou o diretor-geral da unidade, Alex Marques Cruz.

O mutirão não apenas alivia a angústia da população que sofre com problemas de visão, mas também desempenha um papel fundamental na redução da fila de espera, permitindo que o sistema de saúde atenda a mais pacientes de forma eficiente e oportuna.

MS Saúde em Bela Vista

Seguindo a programação, a segunda etapa do Projeto ‘MS Saúde: Mais Saúde, Menos Fila’ também chegou ao município de Bela Vista. Entre os dias 22 e 24 de julho, pacientes passaram por consultas pré-operatórias e cirurgias oftalmológicas realizadas no Hospital São Vicente de Paula.

“As cirurgias foram um sucesso, não tivemos intercorrências, e os pacientes ficaram muito satisfeitos. O MS Saúde tem colaborado bastante com a saúde da população de Bela Vista”, afirmou o médico Gabriel Baez Gonçalves.

Ao todo, 120 pacientes foram avaliados durante a ação, com a realização de 70 procedimentos de correção de catarata e 107 de pterígio.

*Com informações da SES