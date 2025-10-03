Acessibilidade

03 de Outubro de 2025 • 10:04

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde

MS segue sem casos confirmados de sarampo em 2025

Nota técnica mantém vigilância e bloqueio vacinal

Redação

Publicado em 03/10/2025 às 07:15

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Arquivo, SES

Mato Grosso do Sul permanece sem casos confirmados de sarampo em 2025, segundo a Nota Técnica nº 6/2025 da SES (Secretaria de Estado de Saúde). Até o momento, o Estado registrou 84 notificações da doença, sendo 48 descartadas e 36 ainda em investigação. Nenhum caso foi confirmado.

O documento orienta os municípios a manterem a vigilância ativa, o bloqueio vacinal seletivo e a coleta laboratorial em todos os casos suspeitos, especialmente em áreas de fronteira. A medida busca conter riscos de reintrodução do vírus, já que o Brasil confirmou 27 casos neste ano e países vizinhos, como Bolívia e Paraguai, emitiram alertas sobre aumento de ocorrências.

Como parte das estratégias de prevenção e capacitação promovidas pela SES, foi realizada em 26 de setembro a Web Reunião sobre Sarampo, com foco na Nota Técnica nº 6/2025. O encontro virtual reuniu coordenadores municipais de imunização e vigilância epidemiológica para reforçar as diretrizes já estabelecidas, como a vigilância ativa, o bloqueio vacinal seletivo e a coleta laboratorial em casos suspeitos.

A reunião também serviu como espaço de alinhamento entre os municípios, especialmente os localizados em áreas de fronteira, fortalecendo as ações que vêm mantendo Mato Grosso do Sul sem casos confirmados da doença em 2025.

“O sarampo apresenta elevada transmissibilidade, por isso a prevenção exige vigilância ativa, investigação imediata e bloqueio vacinal seletivo. A cobertura da tríplice viral é determinante para manter o Estado sem registros da doença”, afirma Frederico Moraes, gerente de Imunização da SES.

Histórico de ações em MS

O Estado tem adotado medidas preventivas desde 2024. Entre elas, a campanha “MS Vacina Mais: Sarampo”, realizada em agosto, que incluiu um Dia D de mobilização, oferta da dose zero para bebês de 6 a 11 meses e atualização da carteira vacinal de pessoas de 12 meses a 59 anos com esquema incompleto.

Além disso, a SES promoveu o seminário “Imersão em Sarampo” em municípios como Dourados e Ponta Porã, capacitando profissionais de saúde para diagnóstico precoce, vigilância epidemiológica e estratégias de imunização, reforçando a barreira contra a doença no Estado.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Saúde

Brasil tem 59 notificações de intoxicação por metanol

Saúde

Notificações por intoxicação com metanol sobem para 43

Destaque

SES reforça importância de saúde única para novos profissionais

Secretária esteve na feira de profissões da Unigran

Saúde

Mutirão de vacinação para crianças e adolescentes segue ativa em Nioaque

Publicidade

Saúde

Governo lança campanha para vacinar crianças e jovens até 15 anos

ÚLTIMAS

Polícia

Foragido por estupro da filha em MS é preso em SP

O crime ocorreu em 2016

Polícia

Adolescente é flagrado com mais de 10 kg de skunk em Anastácio

Droga foi apreendida no ônibus na BR-262

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo