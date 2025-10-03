MS segue sem casos confirmados de sarampo em 2025

Arquivo, SES

Mato Grosso do Sul permanece sem casos confirmados de sarampo em 2025, segundo a Nota Técnica nº 6/2025 da SES (Secretaria de Estado de Saúde). Até o momento, o Estado registrou 84 notificações da doença, sendo 48 descartadas e 36 ainda em investigação. Nenhum caso foi confirmado.

O documento orienta os municípios a manterem a vigilância ativa, o bloqueio vacinal seletivo e a coleta laboratorial em todos os casos suspeitos, especialmente em áreas de fronteira. A medida busca conter riscos de reintrodução do vírus, já que o Brasil confirmou 27 casos neste ano e países vizinhos, como Bolívia e Paraguai, emitiram alertas sobre aumento de ocorrências.

Como parte das estratégias de prevenção e capacitação promovidas pela SES, foi realizada em 26 de setembro a Web Reunião sobre Sarampo, com foco na Nota Técnica nº 6/2025. O encontro virtual reuniu coordenadores municipais de imunização e vigilância epidemiológica para reforçar as diretrizes já estabelecidas, como a vigilância ativa, o bloqueio vacinal seletivo e a coleta laboratorial em casos suspeitos.

A reunião também serviu como espaço de alinhamento entre os municípios, especialmente os localizados em áreas de fronteira, fortalecendo as ações que vêm mantendo Mato Grosso do Sul sem casos confirmados da doença em 2025.

“O sarampo apresenta elevada transmissibilidade, por isso a prevenção exige vigilância ativa, investigação imediata e bloqueio vacinal seletivo. A cobertura da tríplice viral é determinante para manter o Estado sem registros da doença”, afirma Frederico Moraes, gerente de Imunização da SES.

Histórico de ações em MS

O Estado tem adotado medidas preventivas desde 2024. Entre elas, a campanha “MS Vacina Mais: Sarampo”, realizada em agosto, que incluiu um Dia D de mobilização, oferta da dose zero para bebês de 6 a 11 meses e atualização da carteira vacinal de pessoas de 12 meses a 59 anos com esquema incompleto.

Além disso, a SES promoveu o seminário “Imersão em Sarampo” em municípios como Dourados e Ponta Porã, capacitando profissionais de saúde para diagnóstico precoce, vigilância epidemiológica e estratégias de imunização, reforçando a barreira contra a doença no Estado.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!