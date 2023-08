MS tem 137 novos casos de covid e duas mortes registradas na última semana

Na última semana foram registrados 137 casos confirmados de covid-19 em Mato Grosso do Sul e duas mortes em razão da doença. Estes dados constam no boletim divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) nesta terça-feira (29). Apesar da queda na contaminação, as autoridades reforçam a necessidade de todos seguirem o calendário vacinal.

Dos novos casos registrados na última semana, Campo Grande lidera a lista com 53 ocorrências, seguido por Dourados (34), Costa Rica (14), Guia Lopes da Laguna (10), Aquidauana (4), Cassilândia (4), Chapadão do Sul (4), Jaraguari (4), Nova Andradina (4) e Tacuru (2).

As cidades de Anaurilândia, Nioaque, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Rio Pardo e Sonora também registraram ocorrências.

Em relação às mortes devido à doença, houve dois óbitos registrados nos últimos sete dias, em Nova Andradina e Sonora. Na semana anterior, não houve morte. A orientação das autoridades na área de saúde é que as pessoas mantenham a vacinação em dia e completem o ciclo de imunização contra a covid-19.