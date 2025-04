MS tem 5ª semana seguida de alta em Síndrome Respiratória

Desde o início do ano, são contabilizados 1.755 casos e 119 mortes / SES

Mato Grosso do Sul registra a quinta semana consecutiva de crescimento nos casos de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave). Desde o início do ano, são contabilizados 1.755 casos e 119 mortes pela condição clínica SRAG Hospitalizada. Os dados são compilados pela Gerência de Influenza e Doenças Respiratórias da SES (Secretaria de Estado de Saúde).

Somente na SE (Semana Epidemiológica) 14 de 2025 foram notificados 246 casos, com aumento progressivo que reforça o comportamento sazonal da doença, comum nos meses de outono e inverno, quando há maior circulação de vírus respiratórios. Mas acende o alerta, pois já se mostra maior que o mesmo período do ano anterior, quando a semana havia registrado 160 casos.

A escalada teve início na semana 10, na primeira quinzena do mês de março, com 142 registros, e vem subindo progressivamente: 163 (SE 11), 166 (SE 12), 198 (SE 13) e 246 (SE 14). Os dados apontam aceleração na transmissão de vírus como rinovírus (35,5% dos casos com agente etiológico identificado) e o vírus sincicial respiratório (19%).

Campo Grande concentra a maior parte das notificações recentes — cerca de 70% dos casos registrados na última semana — e lidera em números absolutos no ano, com 633 casos acumulados até a semana 14. De acordo com a gerente de Influenza e Doenças Respiratórias da SES (Secretaria de Estado de Saúde), Lívia de Mello Maziero, a situação exige atenção especial aos públicos mais vulneráveis.

“Estamos vivendo dias difíceis. A maior parte das hospitalizações por SRAG tem ocorrido entre crianças de zero a nove anos, enquanto os óbitos se concentram nas pessoas acima dos 70 anos. Essas faixas etárias exigem atenção redobrada e monitoramento constante”, destaca.

A Semana Epidemiológica 17 teve início neste domingo (20), mas os dados ainda estão sendo consolidados em razão do represamento provocado pelo feriado prolongado. A semana 14 mencionada no texto contém dados do período de 1º de janeiro de 2025 até 05 de abril. O total de 1.755 casos e 119 mortes pela condição clínica SRAG Hospitalizada abrange também a semana 15 que deve ser divulgada na próxima quinta-feira (24).

A SES reforça a importância da vigilância ativa nas unidades de saúde e atenção imediata aos primeiros sintomas respiratórios, especialmente em grupos de maior risco: crianças e idosos.

Importância da vacinação

Com Campo Grande liderando o número de casos, a SES montou estrutura especial para vacinação contra Influenza, em parceria com o Corpo de Bombeiros. A ação do Drive-Thru da Vacinação durou 16 dias, encerrando na última quinta-feira (17). Com horários de funcionamento estendidos, incluindo à noite e aos finais de semana, foram aplicadas 8.390 doses.

A movimentação mais intensa ocorreu aos fins de semana, com mais de mil doses aplicadas por dia - 5/4 (1.470 doses), 6/4 (1.160 doses) e 12/4 (1.360 doses). Além do drive, em ações extramuros, foram aplicadas 879 doses, em locais Hemosul, Laboratório Central e para trabalhadores do transporte coletivo, sempre seguindo os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.

Segundo o gerente de imunização da SES, Frederico Moraes, o funcionamento estendido e a estrutura do drive-thru foram fundamentais para alcançar públicos com horários restritos e ampliar o acesso à vacinação. “A estratégia facilitou para quem não conseguia se deslocar durante o horário comercial, reduzindo filas e garantindo segurança no atendimento aos grupos prioritários, cuja adesão foi bastante positiva”, pontua.

