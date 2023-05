MS teve 395 casos e duas mortes por covid na última semana

Divulgação

Nos últimos sete dias Mato Grosso do Sul registrou duas mortes e 395 casos de Covid-19. Estes dados constam no boletim da SES (Secretaria Estadual de Saúde), divulgado nesta terça-feira (23). Neste momento 15 pessoas estão internadas devido a doença no Estado.

Dos novos casos, Campo Grande lidera a lista com 117 ocorrências. Em seguida aparecem as cidades de Naviraí (91), Dourados (57), Ponta Porã (15), Glória de Dourados (10), Paranaíba (10), Sidrolândia (10), Bela Vista (9), Maracaju (9), Aquidauana (8). Ao todo 32 cidades registraram casos da doença.

As duas mortes nesta última semana foram de mulheres de 85 e 75 anos, que apresentavam comorbidades. Elas moravam respectivamente em Maracaju e Aquidauana. Os óbitos ocorreram em 22 e 17 de maio.

De acordo com o boletim, 15 pessoas seguem internadas devido a doença, sendo 9 em leitos clínicos e 6 que precisam de tratamento na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo). Ao todo 1.178 pessoas seguem em isolamento domiciliar.