MS vai receber lote com 242 mil doses de vacina bivalente contra a covid-19

Vacinas serão enviadas ao MS / Edemir Rodrigues

Com objetivo de reforçar a Campanha de Imunização contra a Covid-19, o Ministério da Saúde envia 242.196 doses Pfizer Bivalente para Mato Grosso do Sul. A primeira remessa chega nesta sexta-feira (10) e os imunizantes serão entregues aos 79 municípios a partir da próxima segunda-feira (13).

O primeiro lote chega com 32.400 doses e o outro carregamento chega na próxima segunda-feira (13), com 209.796 doses. As doses chegam em voo solidário até às 17 horas, na sede da Coordenadoria Estadual de Vigilância Epidemiológica, da SES (Secretaria Estadual de Saúde), nos respectivos dias.

Para a Coordenadora Estadual de Vigilância Epidemiológica da SES, Ana Paula Rezende de Oliveira Goldfinger, as vacinas serão destinadas a integrantes da primeira fase da Campanha Nacional de Imunização contra a Covid-19.

“Idosos a partir de 70; pessoas vivendo em instituições de longa permanência a partir de 12 anos; abrigados e trabalhadores destas instituições, imunocomprometidos, comunidade indígenas, ribeirinhas e quilombolas e profissionais da saúde. A vacina Bivalente deve ser usada somente para dose de reforço”.

O esquema vacinal para os grupos prioritários, será de uma dose da vacina Covid-19 bivalente (Reforço) a partir dos 12 anos de idade, para pessoas que apresentarem pelo menos o esquema prévio de duas doses com vacinas monovalentes. O intervalo para doses de reforço com vacinas bivalentes será a partir de 4 meses da última dose de reforço ou última dose do esquema primário (básico) com vacinas monovalentes.

A SES/MS ressalta que as pessoas que não fazem parte do grupo prioritário para as doses de reforço de vacinas bivalentes e que não iniciaram a vacinação ou que estão com o esquema de duas doses monovalente incompleto, deverão completar o esquema vacinal já preconizado com as vacinas monovalentes da Covid-19.