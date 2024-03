Mulheres podem receber absorvente gratuito em farmácia de Aquidauana

Absorvente entregue para mulheres cadastradas no CadUnico / Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana divulgou nesta terça-feira, 5, que mulheres carentes podem receber absorventes gratuitos em farmácias, através do programa Dignidade Menstrual.

O programa “Dignidade Menstrual” é para todas as mulheres que tenham entre 10 e 49 anos.

Para ter acesso ao programa, é preciso que a adolescente/mulher esteja inscrita no CadÚnico (Cadastro Único), ter um CPF válido, se enquadrar em uma das seguintes situações: estar matriculada em escola pública e ter baixa renda; ou estar em situação de rua; ou estar em situação de vulnerabilidade social extrema.

Ao atender os critérios, a mulher deve fazer login no aplicativo do “Meu SUS Digital”, ao acessar a plataforma encontrará o desenho de um absorvente com descrição de “Dignidade Menstrual”, e emitir a autorização do cadastro aprovado no programa.

Depois, basta ir até uma farmácia que faz parte do Programa Farmácia Popular identificada com um cartaz do Programa e levar um documento com foto e o CPF, e, também, a Autorização do Programa Dignidade Menstrual, que deve ser gerada pelo aplicativo ou site do Meu SUS Digital.

Confira as farmácias participantes do programa:

Farmácia Popular, na rua Sete de Setembro, nº 744 - Centro;

Farmácia Popular (Calçadão da Sete), na rua Sete de Setembro, nº 540 - Centro;

Farmácia Popular (Atlântico Super Center), na rua Oscar Trindade de Barros, nº 1669 - Santa Terezinha;

Drogaria Aquidauana, na rua Estevão Alves Correa, nº 381 – Centro;

Ipê Farma, na rua Estevão Alves Correa, nº 969 - Bairro Alto.

Pharmacenter – Farmácia de Manipulação, na rua Teodoro Rondon, nº 659 – Centro.