Municípios aderem à vacinação da Bivalente em MS

A vacinação foi liberada para as quatro fases da Campanha no dia 24 de fevereiro nos 79 municípios do Estado / Alvaro Rezende

Levantamento realizado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) mostra que os municípios de Mato Grosso do Sul fizeram adesão à Campanha de Imunização Contra a Covid-19 por meio da aplicação da vacina Pfizer Bivalente. A vacinação foi liberada para as quatro fases da Campanha no dia 24 de fevereiro nos 79 municípios do Estado. Para a coordenadora estadual de Vigilância Epidemiológica da SES, Ana Paula Rezende de Oliveira Goldfinger, o objetivo da ação foi otimizar as doses remanescentes da vacina e ampliar a cobertura devido abaixa procura pelo imunizante no Estado. "Recomendamos aos municípios a flexibilidade na oferta, ainda de modo a respeitar os grupos prioritários elencados em cada fase. Assim, os pacientes pertencentes as fases 1, 2, 3 e 4, neste momento, poderão ser atendidas a depender da estratégia de cada município, devendo em caso de escassez, priorizar as fases até que seja enviada novas remessas de imunizante", relata. Ana Paula ainda destaca que os municípios continuem com a busca ativa de todos os públicos elencadas pela Campanha. "E que a população procure uma unidade de saúde ou local indicado para receber a dose de reforço da Bivalente no seu município". Nesta sexta-feira (2), a CEVE (Coordenadoria Estadual de Vigilância Epidemiológica) da SES realiza a entrega de novas doses solicitadas pelos municípios. Somente, o município de Campo Grande tem 45 mil doses que já estão disponíveis para fazer a retirada pelo município. Vacina Bivalente A SES/MS informa que recebeu do Ministério da Saúde 242.196 doses da vacina Pfizer Bivalente enviadas em duas remessas sendo o quantitativo necessário para suprir a população estimada da 1ª fase da campanha. Deste total, a SES dispõe de 170 mil doses em estoque na sede da Coordenadoria Estadual de Vigilância Epidemiológica, da SES. E o Ministério da Saúde já sinalizou o envio de mais 200 mil doses da Bivalente para iniciar a imunização do grupo da fase 2 da campanha.