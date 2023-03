Mutirão de combate à dengue continua no bairro Aeroporto

Ação de limpeza de entulho / Foto: Gisele Ribeiro/PMC

Até o próximo sábado (11) o bairro Aeroporto recebe as ações do mutirão de combate à dengue realizado pela Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde. Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e militares da Marinha do Brasil também participam do mutirão.

Nesta sexta-feira (10) os trabalhos acontecem até às 13 horas ao longo das ruas Republica do Paraguai, José Silvino da Costa, Marechal Floriano e Monte Castelo. No sábado, 11, a ação será no mesmo perímetro, mas no período das 7h às 11 horas.

O mutirão tem o objetivo de desenvolver ações educativas, eliminar pequenos e grandes depósitos de larvas do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, além de conscientizar a população sobre a importância da participação de todos nas ações de combate e prevenção à doença.

“Estamos desde outubro com os mutirões, necessários para a retirada de potenciais reservatórios de água onde o mosquito Aedes aegypti (transmissor da dengue) pode fazer a postura das larvas. Precisamos também do apoio e participação dos moradores e das instituições públicas e privadas para somar nesta ação”, disse a responsável pela Vigilância em Saúde Ambiental, a médica veterinária Walkíria Arruda da Silva