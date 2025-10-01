Mutirão de vacinação para crianças e adolescentes segue ativa em Nioaque

O objetivo é garantir que todas as vacinas do calendário básico estejam em dia / Erasmo Salomão/Ministério da Saúde

A Prefeitura de Nioaque realiza, de 6 a 31 de outubro, o Mutirão de Atualização da Caderneta de Vacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos. A ação acontece em todas as ESF (Unidades de Saúde da Família) do município.

O objetivo é garantir que todas as vacinas do calendário básico estejam em dia, reforçando a proteção contra diversas doenças preveníveis.

A recomendação é que os pais ou responsáveis levem a caderneta de vacinação e documentos pessoais das crianças e adolescentes.

