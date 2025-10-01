Acessibilidade

01 de Outubro de 2025 • 20:55

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde

Mutirão de vacinação para crianças e adolescentes segue ativa em Nioaque

Crianças e adolescentes podem atualizar a caderneta nas unidades de saúde

Redação

Publicado em 01/10/2025 às 20:00

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O objetivo é garantir que todas as vacinas do calendário básico estejam em dia / Erasmo Salomão/Ministério da Saúde

A Prefeitura de Nioaque realiza, de 6 a 31 de outubro, o Mutirão de Atualização da Caderneta de Vacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos. A ação acontece em todas as ESF (Unidades de Saúde da Família) do município.

O objetivo é garantir que todas as vacinas do calendário básico estejam em dia, reforçando a proteção contra diversas doenças preveníveis.

A recomendação é que os pais ou responsáveis levem a caderneta de vacinação e documentos pessoais das crianças e adolescentes.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Saúde

Governo lança campanha para vacinar crianças e jovens até 15 anos

Saúde

Ministro diz que casos de intoxicação por metanol devem aumentar

Saúde

Saúde orienta notificação imediata de casos suspeitos de intoxicação por metanol

Ministro Alexandre Padilha afirma que governo publicará nova nota técnica voltada aos profissionais

Saúde

Aquidauana inicia capacitação em saúde mental para profissionais da rede básica

Publicidade

Pehosp

Hospitais têm até terça para adequação a política estadual de MS

ÚLTIMAS

Cidades

Bonito realiza ato cívico com estudantes no aniversário de 77 anos

Mais de mil alunos participarão do desfile comemorativo na quinta-feira

Evento

Feira da Estação será realizada nesta quinta-feira em Aquidauana

Programação inclui show ao vivo, artesanato, produtos locais e espaço para crianças

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo