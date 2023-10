Mutirão vacina 430 animais contra raiva em Aquidauana

Vacinação aconteceu em vários pontos da cidade / Foto: Divulgação

Cerca de 430 cães e gatos receberam doses antirrábica no mutirão de vacinação da Coordenadoria Municipal de Controle de Vetores de Aquidauana, no sábado, 30.

A vacinação aconteceu em vários pontos da cidade. Somente no mês de setembro, a equipe vacinou mil animais, segundo a prefeitura.

Para quem não vacinou seu pet, poderá estar levando seu cão ou gato para a vacinação, na sede do Controle de Vetores, localizado na Rua Roberto Scaff esquina com Gabriel Ferreira, antigo Clube de Mães, no Bairro Alto.

A Coordenadoria de Controle de Vetores está disponível no telefone 3240-1400 (ramal 1579), no horário das 7h às 11h e 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.