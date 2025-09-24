Acessibilidade

24 de Setembro de 2025 • 19:03

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde

Mutirão vai realizar 500 exames e 100 cirurgias em Aquidauana

Programa "Zera Fila" começa neste sábado em parceria entre Câmara e Prefeitura

Redação

Publicado em 24/09/2025 às 15:14

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Hospital Regional Dr. Estácio Muniz / Divulgação

A Câmara Municipal de Aquidauana, em parceria com a Prefeitura e a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento), lançou o programa “Zera Fila”, que terá seu primeiro mutirão neste sábado (27). A iniciativa prevê a realização de 500 exames de ultrassonografia e 100 cirurgias eletivas para moradores do município.

Os exames de ultrassonografia começam às 7h, nos hospitais Funrural e Dr. Estácio Muniz. Pacientes que solicitaram o procedimento pelas equipes das ESFs (Estratégias de Saúde da Família) estão sendo comunicados para o agendamento.

Os custos do mutirão serão cobertos com recursos devolvidos pela Câmara Municipal à Prefeitura, por meio do duodécimo.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Saúde

Anvisa proíbe venda de café torrado, whey e suplementos

Saúde

Mato Grosso do Sul ganha centro de Inteligência SUS

Saúde

Corumbá divulga cronograma de salas de vacina até sexta-feira

Atendimento segue em diferentes unidades de saúde do município

Saúde

Ministério da Saúde passa a recomendar mamografia a partir dos 40 anos

Publicidade

Saúde

Telegram atende AGU e remove canais que vendiam falsa cura para câncer

ÚLTIMAS

Serviços

Família mantém busca por jovem de 23 anos desaparecido em Campo Grande

Estudante de Engenharia de Produção sofre de esquizofrenia e foi visto pela última vez no bairro Amambaí

Tragédia

Kongjian Yu defendia que Brasil era o "último pedaço de jardim do mundo"

Arquiteto morreu em acidente aéreo na região da fazenda Barra Mansa

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo