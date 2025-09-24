Mutirão vai realizar 500 exames e 100 cirurgias em Aquidauana

Programa "Zera Fila" começa neste sábado em parceria entre Câmara e Prefeitura
Hospital Regional Dr. Estácio Muniz / Divulgação
A Câmara Municipal de Aquidauana, em parceria com a Prefeitura e a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento), lançou o programa “Zera Fila”, que terá seu primeiro mutirão neste sábado (27). A iniciativa prevê a realização de 500 exames de ultrassonografia e 100 cirurgias eletivas para moradores do município.
Os exames de ultrassonografia começam às 7h, nos hospitais Funrural e Dr. Estácio Muniz. Pacientes que solicitaram o procedimento pelas equipes das ESFs (Estratégias de Saúde da Família) estão sendo comunicados para o agendamento.
Os custos do mutirão serão cobertos com recursos devolvidos pela Câmara Municipal à Prefeitura, por meio do duodécimo.
