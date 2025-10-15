Nioaque amplia Saúde Mental com nova sede e reforma do serviço

As obras seguem em andamento / Divulgação

Além das melhorias estruturais, o serviço foi transferido para um novo prédio, garantindo mais conforto, acessibilidade e acolhimento imediato. O novo local já oferece melhores condições de ventilação, iluminação e espaço físico, beneficiando tanto os usuários quanto os profissionais que atuam diariamente.

A Prefeitura de Nioaque, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está acelerando a reforma e revitalização do serviço de Saúde Mental. As melhorias estruturais e a mudança para uma nova sede mais acolhedora são passos cruciais no processo de implantação do futuro Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) do município, previsto para os próximos dois anos.

Mesmo durante o processo de reforma, o serviço segue funcionando normalmente e oferecendo atendimentos em psiquiatria e psicologia, com capacidade mensal para 100 pacientes na especialidade de psiquiatria e 80 na especialidade de psicologia.

Uma das principais melhorias previstas é a ampliação do horário de atendimento, que passará a funcionar na modalidade 12 horas, das 7h às 19h. Essa expansão permitirá que usuários que trabalham ou estudam em período integral possam receber o cuidado necessário em horários mais flexíveis, como na hora do almoço ou após o expediente.

Enquanto a estrutura é adequada para receber novos móveis e equipamentos específicos, a equipe técnica do serviço também foi reforçada. Houve a contratação de um novo psicólogo e a inclusão de uma assistente social, que já realiza visitas domiciliares, atendimentos individuais e atividades em grupo, fortalecendo o cuidado integral com os pacientes.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Cristiane Regina Gomes de Sousa, a mudança de prédio e a revitalização representam avanços significativos na qualidade do atendimento.

O prefeito André Guimarães reforçou que a gestão tem olhado com atenção especial para a saúde mental e para o bem-estar da população.

As obras seguem em andamento e, quando concluídas, irão marcar um novo momento para o cuidado em saúde mental no município.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!