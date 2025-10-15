Acessibilidade

15 de Outubro de 2025 • 18:13

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde

Nioaque amplia Saúde Mental com nova sede e reforma do serviço

Unidade terá horário estendido e estrutura mais acolhedora para pacientes

Redação

Publicado em 15/10/2025 às 15:14

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

As obras seguem em andamento / Divulgação

A Prefeitura de Nioaque, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está acelerando a reforma e revitalização do serviço de Saúde Mental. As melhorias estruturais e a mudança para uma nova sede mais acolhedora são passos cruciais no processo de implantação do futuro Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) do município, previsto para os próximos dois anos.

Além das melhorias estruturais, o serviço foi transferido para um novo prédio, garantindo mais conforto, acessibilidade e acolhimento imediato. O novo local já oferece melhores condições de ventilação, iluminação e espaço físico, beneficiando tanto os usuários quanto os profissionais que atuam diariamente.

Leia Também

• Após 121 anos, Aldeia Água Branca empossa a primeira mulher cacica de Nioaque

• Prefeitura de Nioaque participa da missão técnica da Rota Bioceânica

• Ponte no Assentamento Padroeira do Brasil é concluída em Nioaque

Mesmo durante o processo de reforma, o serviço segue funcionando normalmente e oferecendo atendimentos em psiquiatria e psicologia, com capacidade mensal para 100 pacientes na especialidade de psiquiatria e 80 na especialidade de psicologia.

Uma das principais melhorias previstas é a ampliação do horário de atendimento, que passará a funcionar na modalidade 12 horas, das 7h às 19h. Essa expansão permitirá que usuários que trabalham ou estudam em período integral possam receber o cuidado necessário em horários mais flexíveis, como na hora do almoço ou após o expediente.

Enquanto a estrutura é adequada para receber novos móveis e equipamentos específicos, a equipe técnica do serviço também foi reforçada. Houve a contratação de um novo psicólogo e a inclusão de uma assistente social, que já realiza visitas domiciliares, atendimentos individuais e atividades em grupo, fortalecendo o cuidado integral com os pacientes.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Cristiane Regina Gomes de Sousa, a mudança de prédio e a revitalização representam avanços significativos na qualidade do atendimento.

O prefeito André Guimarães reforçou que a gestão tem olhado com atenção especial para a saúde mental e para o bem-estar da população.

As obras seguem em andamento e, quando concluídas, irão marcar um novo momento para o cuidado em saúde mental no município.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Saúde

Bonito adota medidas para evitar sobrecarga em hospital municipal

Saúde

Brasil registra 32 casos confirmados de intoxicação por metanol

Saúde

Campanha de multivacinação segue até 29 de novembro em Aquidauana

Crianças e adolescentes podem atualizar a caderneta nas unidades de saúde

Saúde

Vigilância Sanitária de Aquidauana alerta sobre risco de bebidas com metanol

Publicidade

Saúde

SESAU aplica quase 200 doses de vacinas em ação nas fazendas de Aquidauana

ÚLTIMAS

Economia

Hortifrutis doados pela Ceasa em MS matam a fome e viram adubo para a comunidade

Já foram distribuídos 73,1 mil kits com hortifrútis doados pela Ceasa em MS para cerca de 45 mil famílias carentes

Meio Ambiente

Multas por queimadas ilegais em MS já passam de R$ 34 milhões

Em Bodoquena, responsável por um incêndio florestal foi multado em R$1,4 milhão

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo