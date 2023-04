MS registra mais casos de dengue que no ano de 2022

Mato Grosso do Sul acumula quase 90% do total de casos de dengue registrados durante todo o ano de 2022. Os dados, divulgados pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) são referentes ao primeiro trimestre do ano e indicam que foram 23.481 casos prováveis até o dia 1º de abril, contra os 26.548 contabilizados por todo ano de 2022. (número atualizado até a publicação desta matéria).

Dos 79 municípios existentes no estado, apenas a cidade de Jateí não tem notificação de dengue neste ano. Enquanto isso, 58 municípios aparecem na faixa vermelha, (com índice preocupante de contaminações), como é o caso de Aquidauana. Na área verde (com baixa incidência), apenas Eldorado, Ribas do Rio Pardo, Paranhos, Paraíso das Águas e Iguatemi.

Na faixa amarela (em alerta), encontra-se Nioaque, Bandeirantes, Serviria, Tacuru, Terenos, Dourados, Corguinho, Aparecida do Taboado, Dois Irmãos do Buriti, Chapadão do Sul, Fátima do Sul, Santa Rita do Pardo, Japorã, Nova Alvorada do Sul e Paranaíba. No denário nacional, o Estado ocupa a décima posição na lista com mais casos da doença.

O documento, aponta que doze moradores já morreram vítimas da dengue em Mato Grosso do Sul, entre as vítimas, estão pessoas de 3 a 82 anos. Além disso, outros oito óbitos estão em investigação e podem estar associados à doença.

O vírus

A Dengue é uma doença causada por vírus transmitido, principalmente, pela picada do mosquito Aedes aegypti. As causas dessa infecção podem estar relacionadas à água parada, com desenvolvimento do mosquito (chamado de vetor). Por isso, ocorrem as ações, de extrema importância, de conscientização da saúde e fiscalização nas residências, realizadas pelos ACS (Agentes Comunitários de Saúde).

Ajudando no combate

Todo mundo pode ajudar de alguma forma nesse combate. Caixas d’água, cisternas, tonéis, tambores e filtros necessitam ser tampados. Até mesmo reservatórios de eletrodomésticos devem passar por uma vigilância frequente, como é o caso de geladeiras e ares-condicionados.

É importante verificar se a geladeira tem um coletor de água do degelo automático (na parte de trás, perto do motor). Caso tenha, é preciso limpar com água e sabão, a bandeja onde a água é acumulada. Esse trabalho deve ser feito pelo menos uma vez por semana. No caso dos climatizadores, é necessário retirar o compartimento, esvaziá-lo e lavá-lo.

Sintomas

Conforme os especialistas da área da saúde, existem sintomas clássicos da dengue, como dores nas articulações e olhos, fraqueza, dores de cabeça e febre, contudo o diagnóstico deve ser feito durante atendimento médico. A pessoa não deve se automedicar e buscar atendimento médico no SUS (Sistema único de Saúde), diante de qualquer desconfiança e mal-estar.