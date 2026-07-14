Acessibilidade

14 de Julho de 2026 • 10:36

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde

Nova insulina de longa duração chega à rede pública de saúde

Medicamento de ação prolongada começa a substituir a insulina NPH na rede pública

Redação O Pantaneiro

Publicado em 14/07/2026 às 09:00

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

SUS iniciou a substituição gradual da insulina NPH pela insulina glargina / Divulgação/Ministério da Saúde

O SUS (Sistema Único de Saúde) iniciou a substituição gradual da insulina NPH pela insulina glargina para pacientes com diabetes. A mudança beneficiará crianças e adolescentes de 02 a 18 anos incompletos com diabetes tipo 1, além de pessoas com 70 anos ou mais diagnosticadas com diabetes tipo 1 ou tipo 2.

De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 254 mil tubetes da nova insulina já foram enviados a 16 estados até esta segunda-feira (13), juntamente com 52.350 canetas reutilizáveis para aplicação do medicamento. A previsão é de que todas as unidades da Federação recebam os insumos até o fim deste mês.

A insulina glargina é considerada uma alternativa mais moderna por apresentar ação prolongada, permitindo, na maioria dos casos, apenas uma aplicação por dia. Em alguns tratamentos convencionais, são necessárias até três aplicações diárias.

Segundo o Ministério da Saúde, o novo medicamento contribui para um controle mais estável dos níveis de glicose no sangue, além de reduzir o risco de episódios de hipoglicemia, proporcionando mais segurança e qualidade de vida aos pacientes.

Como ter acesso

Para receber a insulina glargina pelo SUS, o paciente deve procurar a UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima, levando a receita médica devidamente emitida e assinada.

No caso de crianças e adolescentes, pais, responsáveis ou cuidadores também podem solicitar a substituição da insulina NPH pelo novo medicamento.

Antes da troca, a equipe multiprofissional da unidade fará uma avaliação clínica para verificar se o paciente atende aos critérios para a mudança do tratamento.

Além da insulina glargina, o SUS fornecerá uma caneta reutilizável para aplicação, com validade de até três anos, bem como as agulhas necessárias para o uso do medicamento.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

SAÚDE

Saúde lança plano para enfrentar El Niño e mudanças climáticas

Adesão abaixo do esperado

Ministério da Saúde prorroga vacinação contra HPV para adolescentes até dezembro

Saúde

Novo medicamento contra Alzheimer chega ao Brasil com custo a partir de R$ 8,5 mil por mês

Leqembi é indicado para pacientes em estágio inicial da doença e promete retardar a progressão do declínio cognitivo

GALERIA DE FOTO

Alunos do IFMS visitam O Pantaneiro para conhecer rotina do jornal mais tradicional de Aquidauana

Publicidade

Saúde

Anvisa libera venda e uso de produtos da Ypê fabricados a partir de janeiro de 2026

ÚLTIMAS

Copa do Mundo de Paracanoagem

De MS para o topo do mundo, Fernando Rufino é ouro no Canadá

Atleta com forte ligação com Aquidauana, "Cowboy de Aço" venceu a prova do KL2 200 metros em Montreal

Funcionalismo

Prefeitura de Nioaque antecipa pagamento de 50% do 13º salário dos servidores

Medida beneficia o funcionalismo municipal e deve fortalecer a economia local com maior circulação de recursos

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo