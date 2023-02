Nutricionista orienta sobre alimentação segura para curtir a folia

o desgaste físico durante os festejos da maior festa do Brasil é grande para o folião / Divulgação

A SES/MS (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul) trouxe algumas dicas para quem vai pular o Carnaval, mas ao mesmo tempo não quer deixar de cuidar da alimentação, principalmente nos dias de folia.

Para o nutricionista da SES, Anderson Holsbach, o desgaste físico durante os festejos da maior festa do Brasil é grande para o folião. “O calor intenso somado à ingestão de bebidas alcoólicas pode levar à desidratação de uma pessoa, além de ser tendencioso para pularmos as refeições. Para compensar esse gasto de energia, a tendência é que façamos o consumo de alimentos calóricos”.

Anderson ainda revela dicas importantes para a Saúde: “A alimentação saudável deve sempre ser mantida. A recomendação é que as pessoas comam regularmente, mas seguindo algumas regras preciosas: evite alimentos ultraprocessados; inclua em todas as refeições alimentos in natura tais como: verduras, legumes e frutas; beba água com frequência; se o uso de álcool for inevitável, intercale doses de bebida com doses de água potável. Aqui no Estado, o sul-mato-grossense, pode se beneficiar com a nossa bebida típica, como o Tereré”, pontua.

Confira outras dicas:

• Para manter o aporte calórico – prefira os alimentos fontes de carboidrato integrais, para dar maior saciedade;

• Evite comer na rua – para não ficar susceptível a intoxicações alimentares, que podem ser mais frequentes em tempos de calor;

• Café da manhã é extremamente importante para se ter energia – opte por uma refeição completa, por exemplo: pão, queijo ou leite, café e uma fruta da estação;

• Almoço também é importante – Prefira pelo arroz com feijão, salada colorida e farta, além de uma carne magra como a de frango.

• Entre as refeições – procure consumir frutas ou suco naturais da própria fruta. Lembrando que sucos industrializados do tipo néctar, tem maior teor de açúcares e menor de vitaminas e minerais. E as vitaminas e minerais são imprescindíveis para manter a disposição do folião.

• Evite o refrigerante.

• Jantar – prefira um sanduíche natural caseiro. Essa pode ser uma boa saída para quem já está exausto, com fome e precisando repor os nutrientes.

O nutricionista da SES revela outra dica valiosa. “E se achar que cometeu excessos, não se puna. No dia seguinte, volte a fazer a alimentação habitual e regular. Essa é melhor maneira de compensar. Evite fazer jejuns prolongados, receitas mirabolantes para se desintoxicar como chás de ervas (mesmo naturais). São planos que não ajudam nem a curto ou a longo prazo”, destaca Anderson.

Anderson ainda continua. “Aceitem seus corpos. Corpos perfeitos só existem em redes sociais, com boa iluminação, fotógrafo profissional. Cada corpo é único e possui sua beleza, independentemente do tamanho e do formato. O seu corpo merece ser respeitado! Não condicione o lazer à estética corporal. Aproveite o período de Carnaval e inicie uma nova etapa, siga as recomendações para que se tornem rotinas em sua vida”.