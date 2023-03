Obras no Hospital Darci João Bigaton devem ser concluídas em 150 dias

O engenheiro responsável, Paulo Sérgio Nogueira Barbosa, pela reforma no Hospital Darci João Bigaton informou nesta segunda-feira (13), durante reunião com o município, que as obras devem ser concluídas no prazo de 120 a 150 dias.

O prefeito Josmail Rodrigues se reuniu com os responsáveis pela empresa On Steel, vencedora do processo licitatório para reforma, cobrando agilidade na obra, que está sendo realizada por partes, uma vez que a unidade precisa manter o funcionamento.

Segundo o engenheiro, no primeiro momento a empresa concentrou os trabalhos na parte superior do prédio, com troca de telhas e calhas. A lavanderia, que antes não estava inclusa no contrato, também já foi reformada e será entregue nesta semana. Agora as equipes estão trabalhando na recepção e na entrada de emergência, onde estão sendo trocados pisos, louças, janelas, bem como a pintura de forma geral e instalações elétrica e hidráulicas.

“Eles disseram que assim que terminarem o receptivo, vão liberar aquela ala para o hospital, para poderem iniciar os trabalhos em outro local. Como não podemos suspender o funcionamento da unidade, precisamos fazer essas adequações para conseguir dar continuidade na obra e no atendimento ao público, mas eu pedi para que agilizem a reforma e a empresa se comprometeu a colocar mais gente trabalhando e entregar o mais rápido possível”, disse o prefeito Josmail Rodrigues.

A reforma do Hospital Darci João Bigaton foi firmada por meio de convênio entre Prefeitura de Bonito e Governo Estado, no valor de R$ 2.387.290,60