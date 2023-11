Ondas de calor exigem cuidados na prática de exercícios físicos

Divulgação

Nos últimos seis meses, quatro ondas de calor diferentes atingiram o Brasil, sendo a última delas, neste mês de novembro, considerada a mais forte. E a previsão é que os próximos meses seguirão quentes, com expectativa de um dos verões mais quentes da história, com o auge do El Niño nesse período, como antecipa o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Esse cenário exige cuidados na prática de exercícios físicos, para evitar problemas causados pelas altas temperaturas, como câimbras, desidratação e hipertermia.

“O exercício é um grande aliado na nossa saúde física e mental, porém é importante respeitar o progresso e deixar o corpo adaptar ao esporte de impacto repetitivo, como a corrida. Nos dias mais quentes estamos mais suscetíveis, devendo redobrar o cuidado com o consumo de líquidos não só durante o treino, mas ao longo de todo o dia.

Além disso, épocas mais quentes não combinam com performance, não devendo se preocupar muito com o pace”, recomenda o médico Sérgio Maurício, especialista no atendimento a atletas.

A treinadora de corrida Maira Brun reforça os cuidados. “Recomendo para essa época de muito calor treinos mais leves e sem exceder seu ritmo, se possível com supervisão de um profissional de Educação Física, pois o mesmo saberá desenvolver os treinos conforme suas necessidades. Para não prejudicar a saúde e os treinos, mantenha o corpo hidratado, leve água e não espere a vontade de beber água aparecer.

Uma dica boa é levar um isotônico para tomar quando acabar o treino, que vai ajudar a repor o que o corpo perdeu com o suor”, detalha.

Para os especialistas, os melhores horários para prática de exercício são no início da manhã ou no fim do dia, que costumam ser mais frescos, evitando horários mais quentes entre 10h e 15h. “Caso não consiga realizar nos horários mais frescos do dia, procure fazer os treinos em esteira, pois os ambientes das academias são climatizados”, completa Maira.

Essas dicas são de vital importância para os 2 mil atletas que estão se preparando para a Bonito 21K, que será realizada neste fim de semana, dias 2 e 3 de dezembro, com provas de corrida de rua (5 km, 10 km e meia maratona) e ciclismo (53 km e 121 km). A organização da prova também adotou medidas para preservar o bem-estar de todos os inscritos.

“Renovamos a parceria com a Sanesul, o que nos permite ter a meia maratona com mais pontos de água do Estado, tudo isso pensando na saúde e no conforto do atleta, considerando o clima quente de Bonito. São 11 pontos de água para quem vai correr a meia maratona, sete pontos de água para quem vai correr os 10 km e três pontos de água para quem vai correr os 5 km. Além da água, na meia maratona os atletas terão três pontos de isotônico com Powerade, e os atletas dos 10 km e 5 km também receberão o isotônico no fim da prova”, explica Kassilene Cardadeiro, organizadora da prova.

“Saúde é um completo bem-estar físico, mental e social, e a corrida é uma grande aliada nessa estrada. Tomando esses cuidados para épocas de calor, é possível manter a rotina de exercícios sem prejuízo à saúde”, finaliza o médico Sérgio Maurício.

Serviço: A 9ª edição da Bonito 21K será realizada entre os dias 1 e 3 de dezembro, em Bonito – MS. A organização é da H2O Ecoturismo, com patrocínio da Heineken 0.0. Apoio: Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc), Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur) e Prefeitura de Bonito. Mais informações pelo site: www.bonito21k.com.br e pelo Instagram @bonito21k.