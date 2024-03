Opera Corumbá realizou quase 400 cirurgias eletivas

Serviço continua cronograma / Divulgação

A Prefeitura de Corumbá divulgou nesta segunda-feira, 25, o número de atendimentos no programa Opera Corumbá. O serviço já atendeu quase 400 pacientes que estavam na fila de espera por uma cirurgia eletiva na Rede Pública de Saúde. Os procedimentos mais realizados foram os de colecistectomias (intervenção cirúrgica que tem como objetivo remover a vesícula biliar) e hernioplastias (nome dado à cirurgia usada para o tratamento da hérnia na parede abdominal).

A secretária Municipal de Saúde, Beatriz Assad, explicou que o Opera Corumbá segue com seu andamento normal. “As pessoas que necessitam de alguma cirurgia eletiva, deve ir até a unidade de saúde, onde o médico vai identificar a necessidade e encaminhar para o especialista, que envia para a Central de Regulação. É a Central de Regulação que prepara toda a documentação para a Santa Casa, que é o local que realiza e agenda as cirurgias eletivas’, disse. A Santa Casa é instituição conveniada para realização das cirurgias.

A secretária de Saúde orientou a necessidade de os pacientes manterem o cadastro atualizado na Central de Regulação do Município. “Precisamos que as pessoas, que têm o processo na Central de Regulação, mantenham a atualização do seu cadastro. Estamos com dificuldades, às vezes, de entrar em contato ou para regularização de documentação ou para avisar que o processo já foi encaminhado para o hospital”, disse. O Município já encaminhou 1.001 processos para cirurgia eletiva e já foram realizados 389 cirurgias até o momento.

Assinado pelo prefeito Marcelo Iunes em março do ano passado, o Decreto n° 2.937 criou o Projeto de Redução de Filas em Cirurgias Eletivas e estabeleceu que é de competência da Secretaria Municipal de Saúde, a implantação, o gerenciamento, a administração e fiscalização dos serviços especializados de cirurgia, procedimentos pré e pós-operatórios, a serem oferecidos aos pacientes. Ao todo, 64 tipos de cirurgias serão realizadas com os recursos da Prefeitura de Corumbá.

Para qualquer informação, a Central de Regulação fica na rua 7 de Setembro, 1065, Centro, em frente à academia Styllus. Os telefones são: 3907-5244/3907-5247/3231-0017.