Outubro Rosa chega ao fim e dá lugar ao Novembro Azul em Aquidauana

Campanhas de prevenção para os meses / Divulgação

A SESAU (Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento) encerrou as atividades do Outubro Rosa em Aquidauana, após um mês de ações voltadas à conscientização sobre a saúde da mulher. Durante a campanha, todas as unidades do município promoveram palestras, orientações e atividades educativas, com foco na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo do útero.

Com o encerramento da mobilização feminina, a SESAU inicia o Novembro Azul, mês dedicado à saúde do homem. As equipes de saúde da família terão uma programação especial com atendimentos, palestras e campanhas de conscientização sobre o câncer de próstata e outros cuidados preventivos.

