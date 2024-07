Pacientes do CAPS fazem entrega de Bonecos Terapêuticos para o CEM

Na manhã desta terça-feira, 16, os pacientes do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), realizaram a entrega de diversos bonequinhos articulados confeccionados por eles mesmos nas oficinas de artesanato, para o Centro de Especialidades Médicas (CEM).

Os bonequinhos articulados são feitos de feltro, juta e para o cabelo é utilizado o barbante ou lã e são chamados de família terapêutica. Também foi entregue diversas frutas para ser utilizado na área da Nutrição, com os pacientes portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Os materiais lúdicos são utilizados como recursos terapêuticos e pedagógicos nas mais diversas áreas da saúde. Eles facilitam a comunicação entre o profissional e o paciente fazendo com que a conversa seja estimulada por meio do objeto.

Entre os benefícios das oficinas de artesanato, os pacientes podem verbalizar suas vivências, a construção de vínculos, escuta ativa, inclusão e estimulam a produção da subjetividade, permitindo o resgate da autonomia, a criação de produtos artísticos ou artesanais, podendo resultar como fonte de trabalho e a geração de renda.

Estiveram participando da entrega, a Secretária de Saúde e Saneamento – Patrícia Panachuki, a coordenadora do CEM – Ana Flávia Modesto e a coordenadora do CAPS – Jéssica Casanova.